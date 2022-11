Wilm Kemper kennt die NFL hautnah

Erstmalig wird am Sonntag ein NFL-Spiel auf deutschem Boden ausgetragen. Live dabei ist Wilm Kemper aus Veden, der in den USA mehrere Profis versichert und kuriose Geschichten erlebt hat.

American Football: NFL-Spiel am Sonntag in München

Wilm Kemper, hier im Stadion der Tampa Bay Buccaneers, freut sich auf das Spiel am Sonntag in München.

Die US-amerikanische Footballliga NFL erfreut sich in Deutschland seit Jahren wachsender Beliebtheit. Dennoch ist der Sport örtlich gesehen weit weg von den deutschen Fans. Das ändert sich am Sonntag, wenn mit der Begegnung Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks erstmals ein NFL-Spiel hierzulande ausgetragen wird. Ganz nah dran an der NFL war Wilm Kemper aus Vreden bereits zu seiner Zeit in den USA. Und auch am Sonntag wird er mit seiner Familie live in der Münchener Arena dabei sein.