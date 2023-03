Wüllener Stefan Thesker denkt an Abschied aus Kiel

In seiner mittlerweile über zehnjährigen Laufbahn als Profi hat Stefan Thesker schon jede Menge Verletzungen und sogar eine Krebserkrankung erfolgreich überstanden. Auch zu Beginn der laufenden Saison haben körperliche Beschwerden den 31-Jährigen außer Gefecht gesetzt. Danach hat er den Anschluss nicht so recht wiedergefunden. Nun liebäugelt der Wüllener mit einem Wechsel.Für keinen anderen seiner bisherigen Vereine hat Stefan Thesker so viele Einsätze verbucht wie für die Kieler „Störche“, denen er sich im Sommer 2018 als Neuzugang von Twente Enschede angeschlossen hat. 85 Mal stand der Innenverteidiger seither in der 2. Bundesliga auf dem Platz, erlebte mit den Kielern absolute Highlights wie den Sieg im DFB-Pokal gegen Bayern München im Januar 2021 oder kurz darauf den Beinahe-Aufstieg in die Bundesliga, als Holstein letztlich in der Relegation am 1. FC Köln scheiterte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet