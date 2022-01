Wüllens Kader fast komplett

In der vergangenen Woche hat der TuS Wüllen mit Miguel Berthues ein vielversprechendes Talent in seinen Bezirksliga-Kader für die nächste Spielzeit geholt. Jetzt kommt einer aus der Abteilung „Alter Hase“ dazu.

Tim Sicking verlässt das Landesligateam von Eintracht Ahaus im Sommer nach vier Spielzeiten und schließt sich wieder seinem Heimatverein TuS Wüllen an. Die Zusage hat er am Montagabend gegeben, wie der Sportliche Leiter Ralf Wesker berichtet. Der 31-jährige Defensivspieler ist 2016 mit Wüllen in die Bezirksliga aufgestiegen.