Zumindest die Serie hält

„Eine gute Hälfte reicht eben selten für drei Punkte“, trauerte Rainer Hackenfort den zwei Zählern beim 1:1 (0:1) schon ein wenig nach. Denn der SV Heek war im Dinkelstadion am zwölften Spieltag in der Bezirksliga im ersten Durchgang definitiv das schlechtere Team. „Zum Glück ist es uns nach dem Seitenwechsel gelungen, den Rückstand noch zu korrigieren“, sah Heeks Spielertrainer also zumindest einen zweiten Spielabschnitt, der ihn ein wenig milder stimmte. So riss zumindest die Serie nicht, weswegen der HSV auch im siebten Meisterschaftsspiel in Folge ungeschlagen blieb.

