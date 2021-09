Zwölf Tore in nur einem Spiel

Andre Stroetmann (l.) und Jürgen Banken von der ersten Ammeloer Mannschaft wissen um die Qualitäten ihres Youngsters Kilian Ibing (vorne 2.v.r.) und stellen ihm Einsätze auch in der A-Liga in Aussicht.

In dieser Partie des ersten Spieltags in der Kreisliga B waren die Kräfteverhältnisse sehr einseitig verteilt. Die JSG Lünten/Ammeloe setzte sich zum Auftakt gegen die Reserve des Heek überdeutlich durch. Während mancher Spieler eine ganze Saison braucht, um zwölf Treffer zu erzielen, hat Kilian Ibing diese Marke in nur einem Spiel erreicht. Dem 18-Jährigen hatte die Heeker Defensive kaum etwas entgegenzusetzen. Bereits im ersten Durchgang markierte der Stürmer alle Treffer zur 5:0-Pausenführung.