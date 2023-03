Alle stehen in der Bringschuld

Eines eint den SV Burgsteinfurt, den Borghorster FC und den TuS Altenberge vor Beginn des 21. Spieltags: Punkte müssen her. Während die Stemmerter ihre Mini-Krise beenden und den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren wollen, ist es die beiden anderen Teams noch ein wenig brisanter. Der Klassenerhalt steht auf dem Spiel.

Das Wahnsinns-Derby zwischen dem Borghorster FC und dem SV Burgsteinfurt ist so langsam abgehakt. Nun stehen neue Aufgaben vor der Tür. Der SV Burgsteinfurt will zuhause gegen Teuto Riesenbeck den ersten Pflichtspiel-Dreier seit Anfang Dezember einfahren. Der Borghorster FC reist mit gestärktem Selbstvertrauen zum Schlusslicht BW Aasee. Und der TuS Altenberge benötigt im Kellerduell bei Grün-Weiß Gelmer ganz, ganz dringend Zählbares.

Bei den Stemmerten hakt es im neuen Jahr noch ein wenig. Nach der starken Hinrunde gab es in den drei Spielen im neuen Jahr nur einen mickrigen Zähler. „Wir sind in der Bringschuld. Und das wissen wir auch“, will SVB-Coach Christoph Klein-Reesink endlich mal wieder einen Sieg sehen.

Doch wo liegen die Gründe der kleinen Krise? „In der Hinserie war das Spielglück oft auf unserer Seite. Das haben wir verloren und müssen es uns hart zurückerarbeiten“, analysiert der Übungsleiter. „Es fällt uns schwer, Chancen aus dem Spiel heraus zu kreieren und diese dann auch zu verwerten. Die letzten vier Treffer von uns fielen alle nach Standards. Außerdem fangen wir uns zu viele einfache Gegentore. Da müssen wir konsequenter sein.“

Angefangen werden soll damit im besten Falle schon gegen die Riesenbecker (Anstoß: 15 Uhr). Doch Vorsicht ist geboten: Der SVB musste in der Hinrunde nur eine Niederlage hinnehmen. Gegen? Genau: Teuto Riesenbeck. Vor allem auf deren defensive Stabilität und schnelles Umschaltspiel sollten die Burgsteinfurter laut ihrem Chefcoach Acht nehmen.

BFC will das Polster ausbauen

Beim Derbysieger aus Borghorst sieht die Lage ein wenig anders, aber doch irgendwie ähnlich aus. Zwar hat der BFC den ersten Sieg im neuen Jahr eingetütet, jedoch sind sie mindestens genau so in der Bringschuld. Denn: Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur sechs Zähler. „Ich könnte die Spannung hochhalten, indem ich in der Kabine die Tabelle präsent mache“, geht der Blick von Coach Michael Straube nach unten. „Das Derby zu gewinnen, ist das eine. Das andere ist, jetzt beim Schlusslicht BW Aasee anzutreten. Das wird ein ganz anderes Spiel. Von daher appelliere ich schon die ganze Woche, die Spannung hochzuhalten.“

Denn Straube weiß, dass die Münsteraner kein übliches Tabellenschlusslicht abgeben. Bestes Beispiel ist der knappe 1:0-Erfolg in der Hinrunde, den sich die BFCler „mit Müh und Not“ erkämpften.

„Wir haben allen Grund dazu, sie nicht zu unterschätzen. Sie werden gerade zuhause alles reinwerfen“, respektiert der BFC-Trainer den Kontrahenten. „Sie werden super unbequem in den Zweikämpfen sein. Und ich bin der Meinung, dass sie auch fußballerisch mehr draufhaben als ein Tabellenletzter.“

Motivation stimmt in Altenberge

Noch drastischer ist hingegen die Situation beim TuS Altenberge. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt derweil sieben Punkte. Dem Fußball-Bezirksligisten aus dem Hügeldorf droht der zweite Abstieg in Folge. In dieser Lage gibt es keine Diskussion, dass am Sonntag beim Mitkonkurrenten GW Gelmer (Anstoß: 15 Uhr) dreifach gepunktet werden muss.

„Die Jungs brennen alle auf das Spiel in Gelmer“, hat Brunsmann in den Einheiten festgestellt. „Ständig sind 18, 19 Mann beim Training. So muss das sein.“ Auffällig ist, dass der TuS in der Schlussphase zu Unkonzen­triertheiten neigt. Und die sind schon teuer bezahlt worden. Verteidiger Gerome Hillenkötter bringt daher eine interessante Idee ins Spiel: „Vielleicht engagieren wir ja mal einen B-Jugend-Schiri, der schon nach 80 Minuten abpfeift.“