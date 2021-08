Alles lief schief, wasschieflaufen konnte

Meisterschaftsfavorit hin oder her – eine Niederlage mit acht Gegentoren kassiert eine Mannschaft in der Landesliga selten, auch nicht am ersten Spieltag nach einer coronabedingten Zwangspause. Kein Wunder, dass Trainer André Rodine in seinem Bericht über die blamable Vorstellung bei der IG Bönen sich eher schmallippig zeigte und das Spiel am liebsten schnell vergessen wollte.

Mit einem Tag Erholung und einer Mütze voll Schlaf war der Altenberger Übungsleiter indes gestern in der Lage, die Begegnung besser unter die Lupe zu nehmen und Rede und Antwort zu stehen. Es seien wohl die drei schnellen Gegentore gewesen, die bei seiner Mannschaft „einen Knacks im Kopf“ ausgelöst hätten. Zumal alle drei Treffer höchst „unglücklich“ gefallen seien. „Beim ersten haben wir den Ball ins eigene Tor verlängert, beim zweiten ist unser Torwart weggerutscht und beim dritten war es genauso“, erklärte Rodine.

Danach habe sich sein Team in das Spiel „reingearbeitet“ und es hätte nach einem Foul an Finn Köhler eigentlich Elfmeter für den TuS geben können. „Wenn es dann 1:3 steht, läuft das Spiel vielleicht anders“, so Rodine weiter. Nach dem 0:3 habe er in der Defensive von Fünfer- auf Viererreihe umgestellt, „aber es ist uns dann nicht gelungen, im Mittelfeld genügend Druck aufzubauen“, brachte die Umstellung laut Trainer nicht den gewünschten Erfolg. „Offensiv haben wir die sich bietenden Räume nicht konsequent genug bespielt.“ Und dass die IG Bönen ein Gegner ist, der die entsprechende Qualität besitzt, um die Altenberger Schwächen auszunutzen, dürfte klar sein. Die Mannschaft hat sich in einen Rausch gespielt, dem Altenberge nicht mehr viel entgegen zu setzen hatte.

TuS-Kapitän Henrik Wilpsbäumer äußerte sich am Montag nach einem kurzen „Ich hab‘s befürchtet“ im Auto zu der Schlappe: „Wir sind in den ersten 15 Minuten überrumpelt worden und haben die einfach verpennt. Vielleicht haben wir uns zu sehr beeindrucken lassen von der Offensivpower Bönens, vielleicht war es auch die lange Pause und die schlechte Vorbereitung, die zu der deutlichen Niederlage geführt haben. Fest steht, dass wir uns mehr hätten aufbäumen sollen, aber dafür fehlte uns einfach die Perspektive, das Spiel noch irgendwie umbiegen zu können“, sagte der Altenberger.