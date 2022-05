Alles noch möglich

Beim 3:3-Unentschieden gegen Werl-Büderich haben die Tennisdamen 60 des TuS Altenberge ordentlich Nerven bewiesen und sich so die Chance auf den Aufstieg erhalten.

Gleich zu Beginn musste Conny Weitkamp aufgrund einer Verletzung aufgeben, so dass der erste Punkt an die Kontrahentin ging. Heti Voß verlor ihr Einzel erst im Tiebreak mit 3:10. Karin Hammer hingegen legte einen starken Auftritt hin und setzte sich mit 6:0 und 6:2 durch. Lisa Holtstiege-Tauch ging in ihrem Einzel ebenfalls bis ins Tiebreak und holte dort ein 3:8 noch zu einem 10:8 auf.

So ging es mit einem aus Altenberger Sicht recht glücklichen 2:2 in die Doppel. Voß/Borchert unterlagen dabei mit 3:6 und 4:6. Für umso mehr Spannung sorgte das Doppel Hammer/Holtstiege-Tauch. Bei einem Spielstand von 4:6 und 1:4 drehten sie die Partie noch und retteten sich ins Tiebreak, der mit 10:1 an die Altenbergerinnen ging. Somit haben sie nun noch alle Chancen, am letzten Spieltag zuhause gegen den TC Menden den direkten Wiederaufstieg zu feiern.