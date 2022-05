Altenberge mischte vorne mit

Mit schönen Ergebnissen kehrten die Altenberger Reiter vom Kreisturnier in Riesenbeck heim. Denkbar knapp fiel dabei die Entscheidung im traditionsreichen Mannschaftswettkampf aus. Insgesamt hatten 17 Teams aus dem Groß- und Altkreis Steinfurt den Wettbewerb angenommen, der seinen Teilnehmern mit einer A- und einer L-Dressur sowie einem A- und einem L-Springen vielseitiges Reiten abverlangte.

Eine gute Grundlage bildeten die Teilnehmer der Mannschafts-A-Dressur. Anneke Meier auf Anyway, Lotta Schulze-Wierling auf Sally SW und Frank Hoffmann-Kösters auf Darius waren von Dressurtrainerin Karin Richter gut vorbereitet und schlossen die erste Teilprüfung auf dem siebten Rang ab. Lotta Schulze Wierling freute sich in dieser Teilprüfung über Rang drei in der Einzelwertung.

Fehlerfreie Runden im A-Springen (hier wurde die Mannschaft ergänzt durch Janina Dües auf Calua King und Gerrit Holz auf Coronelly) schoben das Altenberger Team auf Rang vier vor. Diesen Platz konnten die Altenberger nach der L-Dressur (Frank Hoffmann-Köster, Lotta Schulze-Wierling) und dem L-Springen (Gerrit Holz, Hendrik Kloppenburg) behaupten. Wie eng die Leistungen der Mannschaften hinter dem Gesamtsieger aus Riesenbeck lagen, zeigt der Punktestand. Mit jeweils 184 Punkten rangierten die Teams aus Greven, Neuenkirchen und Altenberge punktgleich auf den Plätzen zwei, drei und vier. Ausschlaggebend für die finale Platzierung war der Gesamteindruck der Dressurvorstellung, der Altenberge auf Rang vier einordnete.

Weitere tolle Erfolge gab es im Springparcours zu bejubeln. Durch die guten Runden im Parcours sicherte sich die Altenberger Mannschaft zudem den Titel Kreismeister im Mannschaftsspringen. Gerrit Holz und Coronelly gewannen die Einzelwertung des Mannschafts-L-Springens und platzierten sich in der selben Prüfung auf A-Niveau auf Rang zwei. Hendrik Kloppenborg und Funky Lady belegten im L-Springen nach schneller Runde mit einem ärgerlichen Hindernisfehler am letzten Sprung Rang neun. Kevin Dües beendete mit Ce‘leste die erste Wertungsprüfung auf Rang zwei. Ein ärgerlicher Abwurf in der zweiten Wertung bedeutete zwar keine Platzierung, aber immerhin die Vizemeisterschaft der Springreiter. Seine Schwester Janina machte es umgekehrt: Sie hatte Pech in der ersten Wertungsprüfung, belegte aber Rang drei in der zweiten (M-Springen mit Stechen) – ergo Rang neun in der Gesamtwertung. Frank Hoffmann-Köster vertrat den RV im Dressurpokal und erreichte mit Sierra Sambucca in der Endabrechnung Rang vier.