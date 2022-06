Altenberger Champions

Nicht nur bei Real Madrid wurde am Samstag richtig gefeiert, auch im Hügeldorf ging die Post ab. Dafür waren die C-Junioren des TuS Altenberge zuständig. Der Anlass: der Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga A Gruppe 1.

Geschafft! Die C-Junioren-Fußballer des TuS Altenberge haben sich nach einer richtig starke Saisonleistung die Meisterschaft in der Gruppe 1 der Kreisliga A Münster gesichert. Auf den Plätzen zwei und drei landeten BW Greven und der 1. FC Gievenbeck III.

Im Rückblick eine beeindruckende Leistung, denn der Anfang nach der Corona-Pause war für alle im Team nicht einfach und teilweise sehr schweißtreibend. Konkret bedeutete dies: Kondition bolzen (unter anderem mit der erfolgreichen Teilnahme am Fünf-Kilometer-Lauf in Nordwalde) und die Erarbeitung neuer taktischer Grundlagen (Umstellung auf Großfeld). Dabei wurde Wert darauf gelegt, den Spaß am Fußball beizubehalten. Alle Nachwuchskicker zogen an einen Strang und entwickelten sich stetig weiter.

Die Mannschaft aus Jung- und Altjahrgang fand sich immer mehr zusammen und ergänzte sich optimal. Die „jungen” Wilden“ haben die Abwehr gestellt und Kontrahenten wie Gievenbeck und BW Greven zur Verzweiflung gebracht. Nur acht Gegentore wurden zugelassen – ein Spitzenwert. Im Sturm zauberten die „Älteren“, die ihre Rivalen teilweise schwindelig spielten.

Am Ende stand eine verdiente Meisterschaft, die am vergangenen Samstag mit einem Spiel gegen Trainer und Eltern ausgelassen gefeiert wurde. Nun haben sich die Jungs eine Pause verdient, bevor es nach den Ferien mit Fahrt inklusive Testspiel in der Partnerstadt Gooik weitergeht.