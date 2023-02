Altenberger geben sich kampfeslustig

Für den Bezirksligisten TuS Altenberge wuchsen die Bäume zuletzt auch nicht gerade in den Himmel. Erst drei Siege stehen für die Grün-Weißen auf dem Konto. Weitere sollten am besten so schnell wie möglich folgen, denn angesichts von sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist Zählbares gefragt. Am Sonntag geht es für die Elf von Trainer Dennis Brunsmann zuhause gegen den Tabellenvierten Münster 08 zur Sache (Anstoß: 15 Uhr).

„Wir müssen nicht nur gegen die direkten Konkurrenten punkten, sondern auch gegen die Mannschaften aus den oberen Tabellenregionen“, macht Brunsmann eine Rechnung auf. Gegen die Nullachter ginge das seiner Meinung nach am ehesten über den Kampf. „Wir werden denen einen echten Fight liefern“, kündigt der Coach bedingungslosen Einsatz an. Taktisch ist ein Thema, wie die Hausherren ihre beiden offensiven Außen Simon Gerdes und Niklas Klapproth am besten zur Geltung bringen können. Youngster Klapproth war es auch, der beim 1:1 im Hinspiel den Treffer für die Altenberger erzielte.

Der Einsatz von Kapitän Felix Kemper wackelt noch ein bisschen, genau wie der von Stürmer Marc Wenning-Künne.