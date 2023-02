Altenberger Kämpfer schneiden sensationell ab

Zwei Mal Gold und einmal Bronze – mit dieser beeindruckenden Ausbeute kehrten die U 15-Judoka des TuS Altenberge von der Westdeutschen Meisterschaft in Dormagen zurück. Dabei ging es in einigen Kämpfen hochdramatisch zu. Ein Golden Score und ein Sieg gegen einen „Samurei“ waren ein Teil der Erfolgsgeschichte.

Westdeutsche Meisterschaft der U 15 in Dormagen

Bei der Westdeutschen Meisterschaft der U 15-Judoka in Dormagen hat der Nachwuchs-Judoka des TuS Altenberge sensationell abgeschnitten. Lazare Kiladze und Lev Unterberg gewannen in ihren Gewichtsklassen den Titel, zudem gab es eine Bronzemedaille für Nourelhouda Bellabes.

Kiladze (bis 55 Kilogramm) startete mit zwei schnellen Siegen und stand somit im Halbfinale. Dort traf er auf Lars Matis aus dem Bezirk Köln, der den Altenberger deutlich mehr forderte. Der Kampf ging in die Verlängerung. Lazare landete den Golden Score und erreichte das Finale gegen Liev Kämmers (Sport-Union Annen), das er mit einem schönen Wurf in weniger als 30 Sekunden für sich entschied.

In der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm hatte Unterberg zunächst ein Freilos, ehe er seinen ersten Einsatz gewann und damit unter den besten Vier Nordrhein-Westfalens stand. Dort dominierte er den Standkampf und zog nach einem gekonnten Wurf in das Finale ein. Auf der anderen Seite der Matte wartete mit Giga Kiladze ein Judoka von Samurai Bochum. Dieser Vergleich gestaltete sich dramatisch und ging in die Verlängerung. Nach knapp fünfeinhalb Minuten holte sich Unterberg mit einer spektakulären Aktion eine Ippon-Wertung, die ihm den Titel des Westdeutschen Meisters 2023 einbrachte.

Bei den Mädchen kämpfte sich Bellabes (bis 40 Kilogramm) in ihrer 15-köpfigen Konkurrenz in die Vorschlussrunde vor. Das Halbfinale verlor die junge Altenbergerin nach über fünf Minuten jedoch aufgrund ihrer dritten Bestrafung gegen Elodie Hamdan vom Godesberger Judo-Club. Den anschließenden Kampf um Platz drei gewann Bellabes mit einem Haltegriff, womit sie die Bronzemedaille aus dem Vorjahr bestätigte. Der Titel ging an Avgustina Kullas (SC Budokan Bocholt).

Die Judoabteilung des TuS Altenberge wurde bei der wichtigsten Meisterschaft auf Verbandsebene zudem noch von Ben Breitschneider, Alex Gerhardi und Maxim Gliyun vertreten, die wichtige Wettkampferfahrung für die Zukunft sammelten. Trainer Martin Gräfe war mit dem Abschneiden seiner Schützlinge sehr gut zufrieden.