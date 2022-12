Altenberger sollen arroganter werden

Der A-Jugendliche Niklas Klapproth (r.) wird in der Rückrunde fest in die erste Mannschaft hochgezogen.

„Uns fehlte in der Hinrunde diese gewisse sportliche Arroganz“, behauptet Dennis Brunsmann. Was der Trainer des TuS Altenberge damit ganz genau meint? „Diese Selbstverständlichkeit, auf Sieg zu spielen. Wie es die Burgsteinfurter gegen uns gemacht haben. Die sind ein Mann weniger und wechseln trotzdem einen Stürmer ein. Einfach, weil sie davon überzeugt waren, das Ding trotzdem zu gewinnen. So eine Überzeugung wünsche ich mir auch uns“, geht Brunsmann ins Detail.

Die Tabelle der Bezirksliga, die den TuS zum Ende der Halbserie nur auf Rang 14 ausweist, lässt noch mehr Schwachstellen bei den Hügeldörflern vermuten. „Ja, wir machen einfach zu viele individuelle Fehler. Von 30 Pässen kommen 29 super zum Mann, doch der eine Fehlpass führt gleich zu einem Gegentor. So ist das oft gewesen. Wir waren in vielen Spielen ja nicht schlechter, aber uns fehlten dann und wann diese ein, zwei Prozent, die nötig gewesen wären, um ein besseres Ergebnis zu erzielen“, ärgert sich Brunsmann.

Seit Sommer ist der Coach bei seinem Heimat- und Lieblingsverein im Amt. Die Aufgabe, nach dem Landesliga-Abstieg und zahlreichen Abgängen eine neue Truppe zu formieren, hatte es in sich. Sechs verbleibende Akteure aus dem Kader der Vorsaison, 18 aus der Reserve, dazu zwei Neuzugänge sowie „Transfers“ aus der dritten Mannschaft und der A-Jugend – Brunsmann bekam im Sommer eine bunte Pralinenschachtel auf den Trainingsplatz gestellt.

Mit den nackten Ergebnissen kann der Tus-Trainer nicht zufrieden sein, schließlich droht dem Verein der zweite Abstieg in Folge. Aber Brunsmann ist es nach eigenem Empfinden zusammen mit Trainerstab und Kickern gelungen, den passenden Teamgeist zu entfachen. „Wir haben eine super charakterstarke Mannschaft, in der jeder für jeden den Kopf hinhält. Das stimmt mich für die zweite Saisonhälfte sehr zuversichtlich“, hebt der Coach die positiven Punkte der ersten Halbserie 2022/23 hervor.

Zur Rückrunde wird der A-Jugendliche Niklas Klapproth fest in die erste Mannschaft hochgezogen. Dort soll der junge Offensivspieler seine Power einbringen und was an der Effizienz verändern. Die 28 Tore, die die Altenberger bislang markiert haben, werden ja lediglich von vier anderen Mannschaften noch unterboten. Zudem muss defensiv besser angepackt werden. Mit 43 Gegentreffern rangiert die grün-weiße Hintermannschaft auch im unteren Drittel der Statistik. Dabei hat der TuS mit Timo Gausling hinten einen echten Stabilisator. Auf der Sechs oder in der Innenverteidigung liefert Gausling ab, was ihn für Brunsmann zu einer Art „Spieler der Hinrunde“ macht.

Bevor es am 5. Februar gegen Schlusslicht FC Eintracht Rheine II wieder um Punkte geht, testen die Altenberger fünf Mal. Gestartet wird am 13. Januar beim VfL Wolbeck. Darauf folgen die Heimspiele gegen den TuS Laer (18. Januar), die SF Gellendorf (28. Januar) und den SV Heek (31. Januar). Dazwischen wird noch beim Landesligisten Concordia Albachten (22. Januar) die Form überprüft.