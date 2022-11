Altenberger Titelträume werden wahr

Der Altenberger Anhang stimmte schon vor dem Abpfiff an: „Die Nummer eins im Kreis sind wir“. Das hat zumindest für den Pokalwettbewerb seine Gültigkeit. Am Samstag besiegten die Youngster aus dem Hügeldorf im Finale des Landesligisten Münster 08 mit 3:0 (2:0).

„Überragend, einfach überragend“, brachte Trainer Lorenz Schulze-Marmeling auf den Punkt, was seine Mannschaft am Samstagnachmittag im Finale des A-Jugend-Kreispokals abgeliefert hatte. Mit 3:0 (2:0) besiegte der A-Ligist im eigenen Stadion den Landesligisten SC Münster 08 – und das in einer Art und Weise, die sich sehen lassen konnte.