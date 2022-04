Altenberger wollen nachlegen

Der TuS Altenberge rangiert in der Landesliga noch so gerade über dem ominösen Strich. Dieser Platz muss am Freitag beim direkten Tabellennachbarn Borussia Münster verteidigt werden. Wenn ein TuS-Akteur das abliefert, was er am Sonntag beim 5:0-Sieg gegen Vorwärts Wettringen gezeigt hat, dann wären die Altenberger ein großes Stück weiter.