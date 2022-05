Altenberger ziehen sich zur neuen Saison aus der Landesliga zurück

Mit einem 1:0-Sieg im Gepäck kehrte der TuS Altenberge vom Auswärtsspiel bei Borussia Münster zurück. Damit verbesserte die Elf aus dem Hügeldorf ihre Position im Abstiegskampf. Dabei machte es der TuS unnötig spannend, was sich in der Nachspielzeit beinahe noch gerächt hätte.

Im Tabellenkeller der Landesliga hat der TuS Altenberge einen megawichtigen Dreier gelandet. Bei Borussia Münster gewann die Elf aus dem Hügeldorf am Freitagabend mit 1:0 (1:0) und hält sich damit knapp über den Abstiegsplätzen.

Die erste Viertelstunde gehörte den Hausherren, die viel Theater machten und durch Lino Frisch oder Diego Duarte gut und gerne in Führung hätten gehen können. „So nach 20 Minuten haben wir uns dann aber stabilisiert und die gefährlichen Laufwege des Gegners zugestellt bekommen“, erkannte TuS-Trainer André Rodine eine Leistungssteigerung. Doch auch für ihn kam überraschend, dass seine Elf durch Luca Jungfermann nach Vorlage von Jannick Hagedorn das 1:0 erzielte (31.). „Aus dem Nichts“, gab Rodine zu.

Nach dem Wiederbeginn hatten die Altenberger den Daumen auf dem Geschehen. Gute Umschaltmomente eröffneten Optionen, die die Gäste aber verstreichen ließen. Finn Köhler vergab eine riesen Möglichkeit, und auch Timo Gausling scheiterte aus guter Position. „Wir hätten eher für Ruhe sorgen können“, bemängelte Rodine anschließend.

Die Altenberger waren dem 2:0 näher als die Münsteraner dem Ausgleich. Als Borussias Christopher Klimek den alleine auf das Tor zulaufenden Hagedorn von den Beinen holte, gab es die rote Karte. Doch ausgerechnet in Überzahl hätten sich die Altenberger fast noch das 1:1 gefangen. In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Ansu Nyassi für Gefahr, aber Felix Kemper hielt den Fuß dazwischen.

„Kein ganz unwichtiger Sieg, der meiner Meinung nach in Ordnung geht. Ich hoffe, die Mannschaft bekommt Gefallen an Siegen, denn wir brauchen noch ein paar Punkte“, erklärte Rodine. Am Donnerstag (5. Mai) erwartet der TuS die SG Borken.

TuS Altenberge: Schulz – Risau, Wiechert, Kemper, Wilpsbäumer – Exner, Haliti (62. Greshake) – Köhler (57. Schlatt), Hagedorn, Hölker (90. Adler) – Jungfermann (73. Gausling).

Tor: 0:1 Jungfermann (31.).

Bes. Vorkommnis: Rote Karte gegen Münsters Klimek (84., Notbremse).

Wie Fußball-Obmann Johannes Gerdes am späten Sonntagabend mitteilte, verzichtet der TuS im Falle eines Klassenerhalts auf sein Startrecht in der Landesliga. Ein Antrag zur Eingruppierung in die Bezirksliga ist gestellt. Dazu mehr in der nächsten Ausgabe.