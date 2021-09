Altenberges Trainer André Rodine erwartet eine Reaktion

Altenberge

Nach dem verpatzten Auftakt in Bönen (0:8) stehen die Landesliga-Fußballer des TuS Altenberge am Sonntag in der Bringschuld. Im Heimspiel gegen die SG Bockum-Hövel soll vieles besser werden. Das stellt sich nicht nur Trainer André Rodine so vor.

-mab-