Altenberges Trainerteam macht weiter

Die Fußballerinnen des TuS Altenberge haben eine fantastische Hinrunde abgeliefert. Sie gehen als Tabellenzweiter in die Winterpause. Das ist auch ein Verdienst des Trainerteams, dem der Vorstand mit der „Vertragsverlängerung“ das Vertrauen aussprach.

Lea Drewer und Hennes Jerzinowski coachen auch in der nächsten Saison die TuS-Frauen.

Hennes Jerzinowski und Lea Drewer trainieren auch in der Saison 2023/24 die Fußballerinnen des TuS Altenberge. „Nicht allein der zweite Tabellenplatz in der Bezirksliga, auch die konstant hohe Trainingsbeteiligung und das positive Feedback aus Mannschaftskreisen bestätigen die hervorragende Arbeit der beiden“, so Abteilungsleiter Johannes Gerdes. „Mannschaft und Trainerteam haben sich zu Saisonbeginn schnell gefunden und eine tolle Entwicklung hingelegt, sodass der Verein die Zusammenarbeit gerne fortsetzt.“ Steffen Niestegge wird sich zudem weiter als Torwarttrainer engagieren.