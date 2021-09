Auf der Linie ein Großer

Sollte seine Mannschaft in der Verlängerung eines wichtigen Spiels mal in der letzten Minute mit 1:2 zurückliegen, dann würde es sich kaum lohnen, dass Alexander Moll den Jens Lehmann macht. Der erzielte 1997 für seine Schalker gegen Dortmund den 2:2-Ausgleichstreffer im Revierderby. Mit dem Kopf – was bei Alex Moll, sollte er seinen Kasten in diesem Falle einmal verlassen, wohl er nicht vorkommen dürfte. Der Torwart des SV Burgsteinfurt ist nämlich nur 1.75 Meter groß – und dazu noch Linksfuß. Von denen, also Torsteher und Linksfüßlern, behauptete man in grauen Vorzeiten, sie seien nicht ganz richtig. „Das kann ich für Alex nicht bestätigen“, sagt sein Trainer Christoph Klein-Reesink.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch