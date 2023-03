Big Points im Abstiegskampf

Wer kennt sie nicht, die guten alten Sechs-Punkte-Spiele? Genau solch eins gewann der TuS Altenberge und bleibt somit im Abstiegskampf am leben.

Felix Kemper (r.) und Co gewannen mit 3:1.

Der TuS Altenberge hat im Rennen um den Klassenerhalt drei ganz wichtige Zähler geholt. Beim direkten Konkurrenten GW Gelmer setzte sich die Elf aus dem Hügeldorf verdientermaßen mit 3:1 (0:1) durch.

„Wir waren von Anfang an dominanter. Wir haben clever gespielt, hatten einen klaren Zug zum Tor und uns daher eine um die andere Chance erspielt“, sah TuS-Coach Dennis Brunsmann einen starken Auftritt seiner Jungs. Der erste Treffer gehörte allerdings den Hausherren: Rechtsverteidiger Felix Risau unterlief im Spielaufbau ein Fehler. Soulaimaine Jassab sprintete zwischen den Pass und blieb im Eins-gegen-eins gegen Keeper Till Scheipers cool (37.).

„Wir wussten aber alle, dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen dürfen. Wir waren die bessere Mannschaft und hätten vorher selbst zwei oder drei Tore erzielen können, wenn nicht sogar müssen“, war Brunsmann angesichts des Rückstands nicht gleich Angst und Bange.

Und so kamen die Gäste stark aus der Kabine – mit dem Unterschied aber, dass die Gelegenheiten nun auch in Zählbares umgewandelt wurden. Bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff besorgte Niklas Klapproth mit einem Abschluss in die lange Ecke den Ausgleichstreffer. Wenig später war ein Ballgewinn der Altenberger ausschlaggebend für die nächste Bude: Robin Drees bediente Julius Höltje, der vor Gelmers Schlussmann Maximilian Koch die Ruhe behielt – 2:1 (54.). Und wenn es einmal läuft, dann läuft es: Nur sechs Minuten später sprintete Simon Gerdes über den halben Platz und bediente Marc Wenning-Künne – 3:1 (60.). Eine große Schlussoffensive der Gelmeraner blieb aus. Damit meldet sich der TuS mit dem ersten Dreier im neuen Jahr im Abstiegskampf zurück.

TuS Altenberge: Scheipers – Risau, Gausling, Kemper, Hammer – Höltje (74. Voß), Hillenkötter – Gerdes (90.+3 Bröker), Drees, Klapproth (68. da Costa) – Wenning-Künne (72. Schulze).

Tore: 1:0 Jassab (37.), 1:1 Klapproth (50.), 1:2 Höltje (54.), 1:3 Wenning-Künne (60.).