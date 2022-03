Bittere Niederlage für den TuS Altenberge

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des TuS Altenberge haben es am Mittwochabend verpasst, sich klarer von der Abstiegsregion zu distanzieren. Beim Tabellennachbarn Union Wessum II verlor der Rangneunte aus dem Hügeldorf aufgrund eines späten Gegentreffers mit 1:2 (0:1). Gäste-Trainer Jürgen Albrecht musste ohne acht Spielerinnen auskommen und hatte mit Torhüterin Kira Fröbrich, die nachher noch auf dem Feld zum Einsatz kam, nur eine Auswechselmöglichkeit. „Dafür, dass wir mit dem letzten Aufgebot da waren, haben wir uns prima verkauft“, kommentierte Albrecht.

Ärgerlich: Beide Wessumer Tore fielen zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Saskia Witte traf in der 44. Minute, Jule Derching zirkelte einen Freistoß in der 89. Minute in die Maschen. Für das zwischenzeitliche 1:1 hatte Sophia Holst gesorgt, die mit ihrem schwächeren linken Fuß von der Strafraumgrenze erfolgreich war (50.). Am Sonntag tritt der TuS bei der SG Horstmar/Leer an. Anstoß der Begegnung ist um 13 Uhr in Horstmar. -mab-