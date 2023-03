Borussia Münster einfach zu stark

Keine Punkte gab es am Sonntag für den TuS Altenberge. Die Elf von Trainer Dennis Brunsmann mühte sich zwar nach Kräften, doch im Heimspiel gegen Tabellenführer Borussia Münster hingen die Trauben zu hoch. Vielleicht hätte die Geschichte ein anderes Ende genommen, wenn die Hausherren in zwei Szenen zu Beginn jeder Halbzeit überzeugender abgeschlossen hätten?

Zu hoch hingen am Sonntag die Trauben für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Altenberge. Mit 0:3 (0:0) verloren sie ihr Heimspiel gegen Borussia Münster. Die Grundtugenden stimmten zwar, doch spielerisch erwies sich der Tabellenführer aus der Domstadt als zu stark.

Unter Umständen hätte die ganze Geschichte ein Altenberger Happy End gefunden, hätten Robin Drees beziehungsweise Simon Gerdes zu Beginn beider Halbzeiten aus besten Positionen die Führung erzielt. „Da fehlte mir die nötige Überzeugung“, haderte TuS-Trainer Dennis Brunsmann.

Ansonsten waren es die Münsteraner, die öfter im gegnerischen Strafraum gefährlich wurden. Wilko Schmidt, Nils Burchardt oder Jan Henrik Springeneer hätten die Borussia schon im ersten Abschnitt in Führung bringen können.

Und auch in der Anfangsphase der zweiten Hälfte machte der Tabellenführer mächtig Druck. Altenberges klasse aufgelegter Keeper Till Scheipers stand gleich in mehreren Szenen im Mittelpunkt. In der 59. Minute fiel dann aber die verdiente Führung für die Borussen: Nach einem Vorstoß von Verteidiger Moritz Pauli und einer scharfen Hereingabe von Kapitän Hannes John drückte Stürmer Jannis Per den Ball mit der Brust über die Linie. Ein Abseitstor von Schmidt und ein nicht gegebener Elfmeter dokumentierten rund um das 1:0 die Dominanz der Gäste in dieser Phase.

In der Schlussviertelstunde wurden die Altenberger offensiver und schnupperten an einem möglichen Ausgleich. Dazu kam es aber nicht – vielmehr machte der Favorit alles klar, als John einen Freistoß aus 18 Metern halbrechter Lage direkt verwandelte – 0:2 (87.). Das 0:3 in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Marko Costa Rocca war da schon nur noch was für die Statistikliebhaber.

„Wir haben es lange Zeit verstanden, die Räume eng zu halten, aber alles bekommst Du gegen so eine Truppe wie Borussia Münster eben auch nicht wegverteidigt. Am kommenden Wochenende haben wir spielfrei, da können wir uns regenerieren. Und danach gehen wir die Aufgaben gegen ­Recke, Mesum und Emsdetten an“, bezog Brunsmann nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Kevin Bülhoff Stellung.

Borussen-Coach Henry Hupe war mit dem Sonntagnachmittag weitgehend zufrieden. Ergebnis und Auftritt seiner Truppe fanden seine Zustimmung: „Wir haben das aus einer guten Grundstruktur heraus sehr ordentlich gespielt. Unsere Gelegenheiten müssen wir aber konsequenter verwerten, damit der Sack eher zu ist. So wurde es hinten heraus noch ein wenig hektisch.“

TuS Altenberge: Scheipers – Risau, Kemper (38. Voß), P. Hölker, Hammer (80. C. Hölker) – Hillenkötter (66. Gausling), Höltje – Gerdes, Drees, Klapproth (78. da Costa) – Wenning-Künne (86. Schulze).

Tore: 0:1 Pier (59.), 0:2 John (87.), 0:3 Costa Rocha (90. + 3).