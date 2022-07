Brunsmann-Debüt geglückt

Der TuS Altenberge hat einen Riesen-Umbruch hinter sich – inklusive neuem Trainer und komplett neu zusammengewürfelter Mannschaft. Dafür sah das doch schon ganz in Ordnung aus, was die Grün-Weißen beim 2:1 (1:0)-Erfolg bei Preußen Lengerich so abgeliefert haben.

„Ja, unterm Strich war das ein verdienter Sieg. Wir hatten das Zepter mehr in der Hand“, war Chefcoach Dennis Brunsmann recht zufrieden mit dem, was er sah. „Nach einer anstrengenden Trainingswoche war es uns wichtig, viel Ballbesitz zu haben und die Kugel durch die eigenen Reihen laufen zu lassen.“

Für das erste Tor der Brunsmann-Ära war Fabian Waning zuständig. Und die Bude konnte sich richtig sehen lassen: Sein Distanzschuss senkte sich hinter Lengerichs Schlussmann Daniel Kluge unter den Querbalken (13.). Den zweiten Streich besorgte Frühsenior Niklas Klapproth nach einem feinen Diagonalball von Alexander Hölker (66.). Auch dank des „hervorragend aufgelegten“ TuS-Schlussmanns Till Scheipers hielten die Altenberger bis kurz vor Schluss die Null. Beim Abschluss von Oral Dogru war er jedoch ohne Chance (90.+1).