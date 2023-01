Burgsteinfurter drehen das Spiel gegen Ochtrup

Eine Woche vor dem Rückrundenstart ist eines auffällig: Die Offensivreihen funktionieren schon wieder ganz prächtig, aber hintenrum wackelt noch vieles . . . Aber genau das machte am Samstag den Reiz der Testspiele aus.

SV Burgsteinfurt – FSV Ochtrup 4:3 (2:2)

„Das Spiel hat bei uns im Trainerteam einige Fragezeichen hinterlassen“, legte Burgsteinfurts Co Timo Zorn seine Stirn in Falten. Gut gefiel den Coaches, dass Jens Hauptmeier (3.), Jason Petris (21.) und zwei Mal Lars Kormann (68./78.) das Runde im Eckigen versenkten. Allerdings ließen die Rot-Gelben auch zahlreiche Hochprozenter liegen. „Wir hätten deutlich mehr Tore schießen können“, fand Zorn. Defensiv wirkte der Bezirksligist nicht sonderlich sattelfest, was die Ochtruper Treffer von Mats Thiemann (11./32.) und Mohammed Sylla (51.) belegen. „Da fehlte es uns in einigen Situationen an der nötigen Sicherheit. Die Ochtruper haben das allerdings auch sehr gut gemacht und uns vor einige Probleme gestellt“, so Zorn weiter.

„Vielleicht lässt das nackte Ergebnis darauf nicht unbedingt schließen, aber ich bin echt zufrieden. Wir hatten es schließlich mit einem Gegner zu tun, der in der Bezirksliga oben mit dabei ist und über sehr viele Leute mit fußballerischer Qualität verfügt“, stellte FSV-„Chef“ Nelson da Costa seiner Truppe trotz einiger Abstimmungsprobleme in der Hintermannschaft ein gutes Zeugnis aus.

FSV Ochtrup II – SV Bad Bentheim II 4:1 (1:1)

In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen vorwiegend zwischen beiden Strafräumen ab. Die Bentheimer legten durch Henning Deters per Elfmeter vor (11.), Tom Holtmann egalisierte nach einer Ecke (28.). Im zweiten Abschnitt erhöhten die Hausherren den Druck und verdienten sich daher die Führung, die auf den Deckel von Nico Passlick ging (68.). Das 3:1 und 4:1 besaßen hohen künstlerischen Wert: Erst knallte Jens Bode eine Hereingabe vom Tim Heilig aus 17 Metern per Dropkick unter die Latte (76.), dann zeigte Heilig mit einem Flugkopfball, wie schön Tore sein können (89.). „Konditionell sind wir schon echt gut drauf“, zeigte sich Spielertrainer Tim Niehues angetan.

Germania Horstmar – SuS Legden 4:3 (1:0)

Der erste Sieg in der Wintervorbereitung war für Horstmars Spielertrainer Niklas Melzer „ein weiterer Schritt in die richtige Richtung“. Marcel Exner (42./73.) und Niklas Völker (67./75.) trugen sich für die TGH in die Torschützenliste ein. Für Völker war es der erste Einsatz seit April, denn aufgrund eines Muskelabrisses im Oberschenkel musste der Angreifer lange pausieren. Erst einige Tage vor dem Match bekam er das finale Go vom Arzt, wieder eine Partie bestreiten zu dürfen. „Klasse, wie sich Niklas zurückgekämpft hat. Das freut mich riesig für ihn“, stand für Melzer fest, wer der Hauptdarsteller des Nachmittags war.

TuS Altenberge – SF Gellendorf 2:3 (0:3)

Die ersten 45 Minuten gingen an den A-Ligisten aus Rheine. Chris Nabäumer besorgte das 1:0 der Sportfreunde (21.)., Nils Holthaus setzte noch zwei weitere Treffer oben drauf (29./37.). In Durchgang Nummer zwei machte es der TuS besser, zu mehr als dem 1:3 durch Jan-Bernd Bröker (54.) und dem 2:3 durch Marc Wenning-Künne (63.) reichte es jedoch nicht mehr. Für die Elf aus dem Hügeldorf war es die Generalprobe für die Meisterschaft, die für sie am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Bezirksliga-Schlusslicht FC Eintracht Rheine II beginnt.

SpVgg Langenhorst/W. – SF Gellendorf II 4:2 (3:0)

SpVgg-Coach Kai Fischer sprach von einem gelungenen Test an dem abzulesen sei: „Die Mannschaft befindet sich auf einem guten Weg. Was sie fußballerisch geboten hat, war absolut vorzeigbar.“ Dabei spielte Fischer vor allem auf das 1:0 von Louis Vollenbröker an. Der Innenverteidiger passte den Ball auf den Flügel, spurtete nach vorne und nickte eine Flanke von Steffen Evers ein (4.). Magnus Holtmann (9.) und Marcel Vollenbröker (26.) veredelten eine starke erste Hälfte der Hausherren. Die zweite ging mit 2:1 an die Gäste, wobei Norman Terdenge den 4:1-Zwischenstand markierte (67.). „Die Jungs haben heute einen großen Willen gezeigt“, beklatschte Fischer den Auftritt seines Teams.

Emsdetten 05 III – Galaxy Steinfurt 2:7 (1:4)

Hochtourig lief die Angriffsmaschinerie der „Galaktischen“. Nach einem Eigentor der Hausherren wussten die Gäste, wo der Kasten steht. Nour Mallaamine (2) und Rückkehrer Diogo Maia Rego sorgten für eine 4:1-Halbzeitführung. Nach dem Wiederbeginn machten Aldo Colalongo, Arsid Haka und Andrej Kanke deutlich, wer das Sagen hat. „Ein richtig starkes Spiel von uns. Wir haben den Gegner dominiert“, freute sich Trainer Ugur Birdir nach dem Abpfiff.