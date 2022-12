Christoph Heckmanns goldene Stunden in Hamm

Der TTC GW Bad Hamm richtete jetzt die Westdeutschen Meisterschaften der Tischtennis-Senioren aus. Dabei gewann Christoph Heckmann in allen drei Disziplinen, in denen er an den Start ging, den Titel. Dabei lag er im fünften Satz des Einzelfinals schon weit hinten. Doch dann griff der Altenberger in die taktische Trickkiste.

Hamm war für Christoph Heckmann eine Reise wert. Dort richtete der TTC GW am Wochenende die Westdeutschen Meisterschaften der Tischtennis-Senioren aus. Heckmann sammelte dabei drei Mal Gold in der Altersklasse 60 ein.

Der wichtigste Wettbewerb stellte für den Altenberger, der in der NRW-Liga für den TB Burgsteinfurt startet, die Einzelkonkurrenz dar, denn dort wurden die Startplätze für die Deutsche Meisterschaft Ende April 2022 in Ahrensburg vergeben. Drei Siege in der Vorrunde, die allesamt hart umkämpft waren, verschafften dem Rechtshänder den Gruppensieg und ein Freilos für das Achtelfinale. In der Runde der letzten Acht kam es zu dem Duell mit Bernd Wüsten­becker (TuS Bexterhagen), das der TB-Akteur mit 11:9, 11:9, 5:11 und 11:6 für sich entschied. „Das war etwas enger, aber damit hatte ich die Quali geschafft“, freute sich Heckmann. Nach einem 3:0 gegen den Düsseldorfer Yiqing Zang folgte das Finale gegen Klaus Hellmann von der DJK BW Annen. Hellmann tritt für sein Verbandsliga-Team an Nummer eins an und erwies sich als der erwartet komplizierte Gegner. Heckmann entschied die Durchgänge eins und drei für sich, Hellmann konterte und glich zum 2:2 aus. Im Entscheidungssatz lag der Altenberger mit 4:7 zurück, griff dann aber mit einer Auszeit in die taktische Trickkiste. Der Kniff verfehlte seine Wirkung nicht. Heckmann holte sich die nächsten sieben Punkte und somit den Titel.

Damit hatte der passionierte Golfer aber noch nicht genug, denn zwei weitere Mal ging es ganz oben auf das Treppchen. Mit Uwe Witte (TTC GW Bad Hamm) wurde im Finale die Paarung Ulrich Schäfer (TuS Bexterhagen)/Alexander Michajlov (PSV Oberhausen) in drei Sätzen bezwungen. „Mit Uwe hatte ich schon bei vorherigen Turnieren ein Doppel gebildet“, berichtete Heckmann von einer gewissen Eingespieltheit. Davon konnte im Mixed keine Rede sein, denn dort wurde ihm mit Bettina Balfoort eine noch unbekannte Spielerin zur Seite gestellt. Die Aktive von der DJK VfL Willich erwies sich als richtig stark, und so folgte Titel Nummer drei. Im Endspiel gab es ein 3:0 über Jutta Dasberg (Arminia Appelhülsen) und Edgar Höhn (Mettmann-Sport).