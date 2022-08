Daniel Pugge zieht zwei Mal allen davon

Der Altenberger Volksbank-Berglauf ist zurück. Am Samstag nahmen über 300 Sportlerinnen und Sportler den anspruchsvollen Kurs im Hügeldorf in Angriff. Bei den Herren feierte Daniel Pugge aus Horstmar einen Doppelsieg. Auch der TuS Altenberge hatte jemanden ganz oben auf dem Treppchen stehen.

Der Berglauf des TuS Altenberge hat nach der Corona-Zwangspause sein Comeback gefeiert. Und was für eines: Daniel Pugge aus Horstmar gewann die Konkurrenzen über fünf und zehn Kilometer. Zudem sorgte Claudia Grahl dafür, dass auch der gastgebende Verein eine Starterin aus den eigenen Reihen ganz oben auf dem Treppchen stehen hatte.

332 Anmeldungen waren bei den Organisatoren bis kurz vor Beginn der jeweiligen Rennen eingegangen. Damit war Jörg Budzinski, der Vorsitzende der TuS-Laufabteilung, nicht ganz glücklich: „Mit den Teilnehmerzahlen bei den Kinderläufen bin ich zufrieden, mit denen der beiden Hauptläufe nicht. Das ist leider ein Trend, mit dem sich auch andere Veranstalter in diesem Jahr auseinandersetzen müssen.“

Dem ungeachtet war die Stimmung am Rand der Strecke sowie im Start- und Zielbereich am Kirchplatz sehr gut. Das Organisationsteam bewies, dass es auch drei Jahre nach dem letzten Berglauf noch wie eine geölte Maschine funktioniert. „Die Rückmeldungen der Läuferinnen und Läufer sind ausnahmslos positiv ausgefallen“, freute sich Budzinski.

Daniel Pugge zieht allen zwei Mal davon Um 15 Uhr fiel der Startschuss für den Fünf-Kilometer-Lauf. Foto: Marc Brenzel Zuvor gingen die Mitglieder des Organisationsteams noch mal die letzten Details durch. Foto: Marc Brenzel Für Durstlöscher war gesorgt. Foto: Marc Brenzel Daniel Pugge aus Horstmar nahm die Steigung am Eiskeller souverän in Angriff. Foto: Marc Brenzel Der Münsteraner Jens Peters finishte in einer Zeit von 18:17 Minuten als Dritter. Foto: Marc Brenzel Eddi Diepenbrock von den Northwood Runners aus Nordwalde kam als Vierter ins Ziel. Mit einer Zeit von 19:37 Minuten toppte er damit sogar seine persönliche Bestzeit über fünf Kilometer. Foto: Marc Brenzel Die Streckenposten feuerten die Läuferinnen und Läufer unermüdlich an. Foto: Marc Brenzel Christian Hentschel ging für die Bergziegen Altenberge an den Start und wurde Fünfter. Foto: Marc Brenzel Claudia Grahl spielte ihren Heimvorteil aus. Die Läuferin vom gastgebenden TuS Altenberge gewann die Damen-Konkurrenz über fünf Kilometer in 21:13 Minuten. Foto: Marc Brenzel Die Zwillinge Nico und Tim Tropberger waren ein echtes Team. Sie kamen nahezu zeitgleich auf den Rängen zehn und elf an. Foto: Marc Brenzel Valentin Lenzen (TuS Altenberge, r.) war schnell unterwegs. Foto: Marc Brenzel Dass der Berglauf wieder stattfand, fanden alle klasse. Foto: Marc Brenzel Matthias Waibel setzt auf besonderen Haarschmuck. Foto: Marc Brenzel Im Endspurt wurden noch mal die allerletzten Reserven abgerufen. Foto: Marc Brenzel Dafür gab es Applaus von den jungen Läufern. Foto: Marc Brenzel Beim Berglauf gab es auch eine Walking- und Nordic Walking-Konkurrenz. Foto: Marc Brenzel Altenberges Bürgermeister Karl Reinke lief über die fünf Kilometer mit. Er freute sich, dass der Berglauf wieder im Rennkalender stand. Foto: Marc Brenzel Claudia Grahl gewann auf den fünf Kilometern vor Judite Campos (Lauftreff Hohenholte, l.) und Johanna Mattay (LSF Münster). Foto: Marc Brenzel So sehen Sieger aus: Claudia Grahl. Foto: Marc Brenzel Höhepunkt des Nachmittages war der Zehn-Kilometer-Lauf. Foto: Marc Brenzel Für den hatten sich 53 Sportlerinnen und Sportler angemeldet. Foto: Marc Brenzel Auffälliges Grün: Robin Schlautmann, Stefan Bockholt und Guido Schlautmann von Team „interG“. Foto: Marc Brenzel Jörg Budzinski, Vorsitzender der Laufabteilung des TuS Altenberge, war mit dem sportlichen Niveau der Veranstaltung echt gut zufrieden. Foto: Marc Brenzel Johannes Otte aus Nordwalde stand beim Berglauf über die zehn Kilometer schon mal auf dem Treppchen. Am Samstag verpasste er das Podest als Vierter. Foto: Marc Brenzel Jan Gudorf vom TV Borghorst brauchte für die Langdistanz 41:38 Minuten – Platz sechs. Foto: Marc Brenzel Johannes Müller vertrat die Farben des Gastgebers. Foto: Marc Brenzel Sarih Beckmann aus Münster war in 49:16 Minuten die schnellste Frau auf der Zehn-Kilometer-Strecke. Foto: Marc Brenzel Auf Platz zwei folgte die Altenbergerin Andrea Nykamp (54:32). Foto: Marc Brenzel Es läuft für Jochen Mohriy (l.) vom Team Neverest. Foto: Marc Brenzel Einen Besenläufer gab es auch beim Berglauf – es sollte ja schließlich keiner verloren gehen. Foto: Marc Brenzel Daniel Pugge schaute sich das Rennen erstmal an, bevor er ab Kilometer sieben davonzog. Foto: Marc Brenzel Ronny Seifert aus Rheine beendete den Wettkampf auf Platz neun. Foto: Marc Brenzel Daniel Feld bewies mit seiner Trikotwahl nicht nur einen ausgezeichneten Fußballsachverstand, sondern in 44:09 Minuten auch läuferische Klasse. Foto: Marc Brenzel Für den TuS Altenberge unterwegs: Tobias Müller. Foto: Marc Brenzel Horst Hartmann war einer der Starter von Marathon Steinfurt. Foto: Marc Brenzel Laufurgestein Josef Grond aus Nordwalde ließ sich den Berglauf natürlich nicht nehmen. Foto: Marc Brenzel Tim Thyen (l.) und Leonid Basangov hatten auch auf den letzten Metern noch ihren Spaß. Foto: Marc Brenzel Sarih Beckmann gewinnt die zehn Kilometer vor Andrea Nykamp. Foto: Marc Brenzel Andrea Nykamp war die schnellste Altenbergerin auf der Zehn-Kilometer-Distanz, der für Münster startende Simon von Martial der schnellste Altenberger. Foto: Marc Brenzel Daniel Pugge nahm die Glückwünsche zu seinem Doppelsieg entgegen. Foto: Marc Brenzel Daniel Pugge (Germania Horstmar) gewinnt beim Volksbank-Berglauf des TuS Altenberge die zehn Kilometer vor Simon von Martial (l.) und Maurice Backschat. Foto: Marc Brenzel

Sportlich standen die Wettkämpfe auf einem prima Niveau – zahlreiche persönliche Bestzeiten wurden auf dem nicht gerade einfachen Kurs unterboten.

Fix unterwegs war auch Lokalmatadorin Claudia Grahl, die die Fünf-Kilometer-Strecke als schnellste Frau in 21:13 Minuten bewältigte. „Mein Zeil war es, unter die ersten Drei zu kommen. Somit bin ich natürlich mehr als glücklich. Dass ich das Streckenprofil kannte, war sicherlich kein Nachteil“, kommentierte Grahl, die sich das Rennen taktisch super aufteilte. Die 50 Euro Siegprämie werde sie in ein paar neue Laufschuhe investieren, fasste die Altenbergerin schon kurz nach der Siegerehrung neue sportliche Herausforderungen ins Auge. Über die doppelte Distanz siegte Sarih Beckmann (Münster, 49:16) vor Andrea Nykamp (TuS Altenberge, 54:32) und Dorothea Brahm-Tobies (55:43).

Bei den Männern war Daniel Pugge der große Dominator. Zunächst triumphierte der Horstmarer über fünf Kilometer (16:49) vor den beiden Münsteranern Finn Ponick (17:41) und Jens Peters (18:17).

Seinen Doppelsieg machte der Ausdauerspezialist perfekt, als er die Zehn-Kilometer-Konkurrenz in 34:52 Minuten für sich entschied. Beim vorherigen Berglauf 2019 hatte Pugge noch 36:36 Minuten benötigt. „Die erste Runde bin ich taktisch angegangen und habe geguckt, was die anderen machen. So ab Kilometer habe ich mich dann absetzten können“, schilderte der Germane den Rennverlauf. Auf dem Silberrang folgte der für die LSF Münster startende Altenberger Simon von Martial (35:29), Bronze ging an Maurice Backschat vom LC Nordhorn (36:40).