Das Biest aus den Hügeln

Am Sonntag fordert der TuS Altenberge den SV Burgsteinfurt heraus. Da sind Typen gefragt, die das Herz in die Hand nehmen und die Zweikämpfe suchen. So einer ist Timo Gausling, der von seinem Coach als „Biest“ charakterisiert wird – und das wohl nicht umsonst.

Timo Gausling ist eine treue Seele. Seit er vier Jahre alt ist, kickt der Hochbautechniker für den TuS Altenberge – und das ununterbrochen. „Das ist einfach mein Verein, da fühle ich mich wohl“, schlägt Gauslings Herz in den Vereinsfarben Grün und Weiß. Am Sonntag steht für seine Mannschaft eine echte Herkulesaufgabe auf dem Spielplan, wenn Bezirksliga-Spitzenreiter SV Burgsteinfurt im Hügeldorf vorstellig wird.

„Timo ist ein richtiges Biest. Den möchte ich nicht als Gegenspieler haben. Einfach Wahnsinn, was der in dieser Saison für uns schon alles abgeräumt hat“, zieht Trainer Dennis Brunsmann den Hut vor seiner Nummer 21. „Eigentlich bevorzuge ich die Rückennummer acht, weil die mein Vater früher getragen hat. Aber als ich vor sechs Jahren in die Erste gekommen bin, ist mir die 21 gegeben worden – und bei der ist es geblieben. Mehr hat die Geschichte dazu nicht auf den Hacken“, betreibt Gausling keinen Nummerkult.

Die „Sechs“ hat es dem passionierten Skifahrer und Wanderer („Ich mache gerne Urlaub in Bayern oder Österreich.“) aber dann doch irgendwie angetan, denn auf dieser taktischen Position fühlt er sich am wohlsten. „Da kann ich mich am besten in den Aufbau einbringen und die meisten Zweikämpfe führen. Ich liebe Zweikämpfe, da werde ich zuweilen richtig giftig. Eigentlich kann ich in der Defensive alles spielen, doch ehrlich gesagt sehe ich mich nicht mehr unbedingt als Außenverteidiger.“ Das hat Gausling mit Joshua Kimmich gemeinsam, dessen enorme Ballsicherheit er schätzt. „Das ist schon ein klasse Spieler, aber eben einer vom FC Bayern. Da wäre es für mich als Schalker wohl keine passende Antwort, ihn als Vorbild zu bezeichnen“, drückt Gausling dem Bundesligisten aus Gelsenkirchen die Daumen.

Dass seine beiden Lieblingsvereine – der TuS und S04 – auf Abstiegsplätzen stehen, bringt den Altenberger Leistungsträger nicht aus der Ruhe. „Wir müssen einfach konstanter werden“, ist der 27-Jährige davon überzeugt, dass sich seine Elf aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga befreien kann. „Chancen bekommen wir auch gegen den SVB. Dass wir in der Lage sind, die Spitzenteams zu ärgern, haben wir gegen Münster 08, Greven und Ibbenbüren unter Beweis gestellt.“

Auf der Gegenseite bringt sich einer von Gauslings besten Freunden in Stellung: Burgsteinfurts Außenbahnspieler Kai Hintelmann, was Gausling zusätzlich motiviert. „Mal gucken, wer von uns am Ende feiern darf. Auf jeden Fall haben wir beide am Montag Urlaub genommen“, will sich der TuS-Führungsspieler nach einem sehr wahrscheinlich intensiven Derby einen kleines Päuschen gönnen – zumal in Altenberge Nikolausmarkt ist, und die WM-Partie Deutschland gegen Spanien abends ja auch noch geguckt werden muss.