Dennis Brunsmann hat das Vertrauen

Die wichtigste Personalie im Umfeld der ersten Mannschaft hat die Fußball-Abteilungsleitung des TuS Altenberge jetzt geklärt: Dennis Brunsmann wird die Elf aus dem Hügeldorf auch in der Saison 2023/24 coachen – und das unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Darüber informierte jetzt Sportleiter Frederik ten Voorde.

„Auch wenn Punkte- und Tabellenstand stand aktuell nicht ganz so schön sind, gab es für uns keine Diskussion, nicht mit Dennis zu verlängern. Das war auch der Wunsch der Mannschaft, die mit ihm sehr zufrieden ist. Das zeigt unter anderem die überragende Trainingsbeteiligung“, lobt ten Voorde das Wirken Brunsmanns, den er als „sehr akribischen Arbeiter“ beschreibt. Ten Voorde rückt übrigens in der Rückrunde als Co in den Trainerstab. „Pascal Hölker bleibt natürlich Co-Trainer, will aber künftig wieder mehr spielen. Da ist ein zusätzlicher Mann an der Linie vielleicht nicht schlecht“, so der Altenberger Sportleiter.

Jetzt werden die Gespräche mit den Spielern aufgenommen. Ten Voorde hat nach eigenen Aussagen schon von vielen Kickern erste Signale bekommen, dass sie den Grün-Weißen über die laufende Saison hinaus treu bleiben wollen. Zudem ist geplant, im Sommer vier Talente aus der A-Jugend in den Kader zu holen.

„Der TuS ist ja sozusagen mein Verein. Dort habe ich gespielt, und dort bin ich als Jugendtrainer angefangen. Ich habe richtig Bock auf die weitere Zusammenarbeit mit der Mannschaft, die sich als eine echte Einheit präsentiert. Zudem spüre ich das Vertrauen, das mir Frederik als Sportleiter und Johannes Gerdes als Abteilungsleiter entgegenbringen“, genießt Dennis Brunsmann seine Tätigkeit.

Was dem 30-Jährigen nicht gefällt, ist die Tabellensituation. Als Drittletzter rangieren die Altenberger auf einem Abstiegsplatz. Panisch wird beim TuS deswegen niemand. „Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen die Großen der Liga mithalten können – aber natürlich brauchen wir jetzt Punkte. Schließlich ist es unser Ziel, uns in der Bezirksliga festzusetzen. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr eines möglichen Abstiegs. Wenn es so hart kommen sollte, packen wir alle an, um wieder aufzusteigen“, positioniert sich der Übungsleiter.