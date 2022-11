Der Hügelcup ist top besetzt

Exzellenten Mädchenfußball bietet der TuS Altenberge am Sonntag an. Für den Hügelcup haben sich viele der besten Nachwuchsstreams der Region angekündigt. Sogar zwei Vereine mit großer Bundesligatradition schicken ihre Abordnungen.

Die B-Juniorinnen des TuS bekommen es am Sonntag mit sehr starker Konkurrenz zu tun.Die B-Juniorinnen des TuS bekommen es am Sonntag mit sehr starker Konkurrenz zu tun.

Nach zweijähriger Pause starten der TuS mit dem „Hügelcup“ in der Soccerhalle wieder durch, um dem Mädchenfußball im Münsterland und in der Region mit diesem topbesetzten Turnier eine publikumswirksame Plattform zu geben. Los geht’s bereits morgens um 10 Uhr, dann startet das Turnier der D-Juniorinnen (U13) mit den Teams von Westfalia Hopsten, Borussia Emsdetten, Wacker Mecklenbeck, Saxonia Münster und Gremmendorf. Der Gastgeber TuS Altenberge mit Trainer Frank Zurborn und Saxonia Münster treten jeweils mit zwei Teams an. Die TuS-Youngsters sind zwar fast durchweg vom jüngeren Jahrgang und damit oft etwas kleiner als die Gegnerinnen, kompensieren das aber geschickt durch spielerische Lösungen und lassen Ball und Gegner mit ihrem tollem Kurzpassspiel laufen. Auf die Zuschauer und die teilnehmenden Mannschaften warten spannende attraktive Partien mit vielen Toren und ein attraktives Rahmenprogramm. „Die Kinder würden sich über eine lautstarke Unterstützung von zahlreichen Zuschauern freuen“, so TuS-Trainer Frank Zurborn.

Das überregionale B-Juniorinnen-Turnier (U17) mit Teams aus ganz NRW beginnt anschließend um 14 Uhr, hier nehmen u.a. die überaus talentierten Nachwuchsspielerinnen von Fortuna Düsseldorf und dem MSV Duisburg teil. Die beiden Teams vom Niederrhein mit den Trainern Anestis Tsentemeidis (Fortuna Düsseldorf) und Andreas Krüger (MSV Duisburg) nehmen die weite Anfahrt gerne auf sich, um bei diesem topbesetzten Turnier dabei zu sein. Die Duisburgerinnen führen derzeit die Niederrheinliga souverän als Spitzenreiter an und streben die direkte Rückkehr in die Regionalliga West an. Eine weite Anfahrt hat auch ein Team aus dem Ruhrgebiet, der Westfalenligist SV Berghofen von Trainer Markus John ist das das aktuell hochklassigste Mädchenteam aus Dortmund.

Mit Wacker Mecklenbeck und Arminia Ibbenbüren gesellen sich zwei technisch versierte und sehr spielstarke Teams aus der Regionalliga West hinzu. Die Regionalliga ist die zweithöchste Spielklasse bei den U17-Juniorinnen, darüber folgt direkt die Bundesliga. Markus Winkels und Frank Achtermann, die beiden Cheftrainer von Mecklenbeck bzw. Ibbenbüren trafen just am vergangenen Samstag in der Liga auf dem Feld aufeinander und trennten sich dort mit 1:1 Remis.

Aus der Nachbarschaft nimmt die amtierende Kreispokalsiegerin Borussia Emsdetten von Trainerin Anja Wolters teil. Emsdetten spielt derzeit in der Kreisliga Steinfurt einen richtig guten Ball und möchte unbedingt den Wiederaufstieg die Bezirksliga schaffen. In der Vorrunde trifft Wolters pikanterweise im direkten Duell auf ihre eigene Tochter Anni, die aktuell die Stiefel für Wacker Mecklenbeck in der Regionalliga schnürt. Mit der Kreisauswahl Münster von Trainerin Ines Pöttgen und Sarah Obermeit und dem jüngeren Jahrgang von Borussia Münster nehmen zwei weitere Mannschaften aus dem Umkreis am Hügelcup teil. Borussia Münsters U16 wird in dieser Saison vom Altenberger Trainertrio Ralf, Jonas und Nils Hilbrandt gecoacht.

Vervollständigt wird das Teilnehmerfeld mit Gastgeber TuS Altenberge. Die TuS-Mädels haben zurzeit in der Kreisliga Münster „einen echten Lauf“ und belegen nach zögerlichem Saisonstart als eine der jüngsten Teams der Liga, nun einen beachtliche 4. Platz. Diese erfolgreiche Aufholjagt sorgt beim TuS für ordentlich Euphorie, so dass den Mädels von Trainer Christian Goettke durchaus eine Überraschung zuzutrauen ist. Mit Paula Dömer und Svea Zurborn vom Regionalligisten Wacker Mecklenbeck trifft der TuS Altenberge zudem auf zwei gut bekannte „Eigengewächse“, die beiden haben schließlich seit der U6 gemeinsam für verschiedene Jungs- und Mädelsteams des TuS gekickt.

Das offizielle Schiedsrichtergespann besteht in diesem Jahr aus den beiden Unparteiischen Tim Saremba und Patrick Klenz.

Für das leibliche Wohl der Spieler und Zuschauer ist den ganzen Tag in der Cafeteria der Soccerhalle über gesorgt, hier verwöhnt das Bewirtungsteam u.a. mit selbst gebackenen Kuchen. und Kaffee und diversen Snacks. Natürlich darf beim Hügel-Cup auch der Altenberger Adventskalender nicht fehlen, dieser kann vor Ort käuflich erworben werden.

In diesem Jahr werden zusätzlich zu den Mannschaftsehrungen der beiden Turniere, drei weitere individuelle Titel vergeben, die Torschützenkönigin, die beste Spielerin und die beste Torhüterin bekommen einen Sportsonderpreis.

„Wir wollen mit diesem topbesetzten Turnier den Mädchenfußball in unserer Region pushen und nach vorne bringen Dafür braucht es eine publikums- und medienwirksame Plattform“, so der Turnierorganisator Stefan Dömer. Fußball auf höchstem technischem Niveau ist also den ganzen Tag garantiert.