Der TuS Altenberge bleibt punktlos

Altenberge

Für die Altenberger Bezirksliga-Fußballer hat die neue Saison nicht gut begonnen. Nach der Auftaktniederlage in Rheine wurde am Sonntag auch das Heimspiel gegen Westfalia Kinderhaus II verloren. Die Gegentore fielen mehrheitlich in die Rubrik „absolut vermeidbar“.

-mab-