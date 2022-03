Der ZRFV Altenberge lädt zum Hallenturnier ein

Altenberge

Freunde des Springsports kommen ab Freitag in Altenberge voll auf ihre Kosten. An drei Tagen stellen Reiterinnen und Reiter fast aller Leistungsklassen ihre Pferde in 14 Prüfungen vor. Der Höhepunkt ist das S-Springen am Sonntag, bei dem ein Lokalmatador ein Wörtchen mitreden möchte.