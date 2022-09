Die Null ist die Ziffer der Woche

Kreis Steinfurt

In der Frauenfußball-Bezirksliga ist was los: Die SG Horstmar/Leer macht mit ihrer neuen Defensivstärke fast schon Angst, und der TuS Altenberge bleibt nach einem ganz wilden Ritt in Holtwick/Legden an der Tabellenspitze. Sorgen bereitet der FC Matellia Metelen, der einfach nicht in den Tritt kommt.

Von Marc Brenzel