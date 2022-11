Die SG Horstmar/Leer klopft erfolgreich Steine

Mit Toren wurde in der Frauen-Bezirksliga am Wochenende nicht gegeizt. Die SG Horstmar/Leer hatte in dieser Beziehung aber erstmal Anlaufschwierigkeiten. Matellia Metelen war schon auf einem guten Weg, kam von diesem dann aber komplett ab.

In der Frauen-Bezirksliga 6 ist die Hinrunde beendet. Mit dem TuS Altenberge und der SG Horstmar/Leer liegen zwei Teams aus dem Kreis Steinfurt zur „Halbzeit“ aussichtsreich im Rennen. Die Fußballerinnen von Matellia Metelen hatten bei der SG Holtwick/Legden in der ersten Hälfte einen echt schlimmen Blackout.

TuS Altenberge – Union Wessum II 4:0 (2:0)

Der Tabellenletzte wehrte sich zunächst anständig, was TuS-Trainer Hennes Jerzinowski grübeln ließ: „Ich weiß gar nicht, warum Wessum so weit unten steht?“ Daher dauerte es 25 Minuten, bis Annika Fingerhut das 1:0 erzielte. Sharleen Lüttecke sorgte für die 2:0-Pausenführung. Im zweiten Abschnitt bauten Shanice Lüttecke und ihre Zwillingsschwestern Sharleen den Vorsprung auf 4:0 aus. „Die sind so quirlig, einfach kaum zu halten“, lobte Jerzinowski die Stürmerinnen, fügte aber an: „Eigentlich hätten sie noch mehr Tore machen müssen.“ Ein gutes Debüt feierte Neuzugang Larissa Mientus, die im zentralen defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde.

SG Horstmar/Leer – RW Alverskirchen 5:1 (0:0)

In den ersten 45 Minuten lief es bei der SG unrund. „Wir sind überhaupt nicht in den Flow gekommen, da war Steineklopfen angesagt“, sprach Trainer Stefan Schwarthoff von einem harten Stück Arbeit.

Horstmar/Leer kam mit deutlich mehr Dampf aus der Kabine und verdiente sich daher auch die Führung: Alverskirchens Friederike Glose lenkte eine scharfe Hereingabe von Anna Isfort ins eigene Netz (65.). Das zwischenzeitliche 1:1 durch Carla Kröger (70.) warf die Gastgeberinnen nicht aus der Bahn. Einen Angriff über die Kreimer-Schwestern Imke und Meike veredelte Isfort mit dem 2:1 (78.). Nach einer weiteren schönen Kombination über Maike Kreimer und Isfort erhöhte Anna-Lena Bröcking auf 3:1 (80.). Mit jeweils einer gelungen Einzelaktion schraubten zunächst Meike Kreimer (85.) und dann Isfort (90.) das Resultat weiter in die Höhe.

SG Holtwick/Legden – Matellia Metelen 7:2 (3:2)

Kathrin Pöpping mit einem Lupfer (13.) und Fabienne Iking mit einem Linksschuss aus 16 Metern in die rechte Ecke verschafften der Matellia eine optimale Ausgangsposition. Iking hätte sogar auf 3:0 stellen können, doch im Gegenzug verkürzte Nina Wortmann nach einem Konter auf 1:2 (22.). „Den hätten wir besser verteidigen können – genau wie das 2:2, bei dem es ebenfalls schnell über die Flügel ging“, kritisierte Trainer Stefan Okon. Der Ausgleich ging auf das Konto von Jule Wortmann (25.). Direkt mit dem Wiederanstoß patzte die Metelener Deckung erneut, was Nina Wortmann mit dem 3:2 bestrafte.

„Trotz dieser Nackenschläge hatten wir Hoffnung für die zweite Halbzeit, denn Holtwick/Legden steht hinten nicht so sicher“, rechnete sich Okon durchaus ein Comeback aus. „Allerdings ist das eine Truppe, die vorne extrem stark ist – gerade bei Ecken“, hatte der Coach im Vorfeld ausgemacht. Letzteres bewahrheitete sich, denn nach zwei Ecken fielen die Gegentreffer vier und fünf. „Da war der Drops gelutscht“, klagte Okon. Das 6:2 und 7:2 rundeten den gebrauchten Tag der Metelenerinnen ab.