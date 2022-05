Drei Treffer allein von Luca Jungfermann

Der TuS Altenberge bleibt Westfalia Gemen, das nur 1:1 gegen den SV Herbern gespielt hat, mit einem 6:1 auf den Fersen. Allerdings auf einem Abstiegsplatz, denn noch steht ein Zähler zwischen Altenberge und Gemen.

In Haltern jedoch unterstrichen die Altenberger einmal mehr, dass sie sportlich die Klasse halten wollen. „6:1 ist zwar ein gutes Ergebnis, aber wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen: Wir hätten mehr Tore machen müssen“, beklagte Altenberges Trainer André Rodine ein wenig die Torausbeute seiner Mannschaft.

Einer indes hat gut getroffen: Luca Jungfermann, der zwar keinen lupenreinen Hattrick erzielte, aber immerhin drei Tore machte. Nach Vorlage von Chris Hölker legte Jungfermann früh damit los (7.). Danach dauerte es bis zur 22. Minute, ehe Jannik Hagedorn nach einer Flanke von Felix Risau per Kopf das 2:0 erzielte. Quasi mit dem Pausenpfiff erhöhte Jungfermann auf 3:0, diesmal kam der Angriff von der linken Seite mit einer Flanke von Malte Greshake.

Dennoch war Rodine mit dem Gesehenen des ersten Durchgangs nicht ganz zufrieden: „Wir haben Haltern eigentlich viel zu viele Möglichkeiten eingeräumt. Es hat nicht alles gepasst bei uns.“

Mit Wiederbeginn erzielte Timo Gausling nach einer Jungfermann-Ecke per Kopf am ersten Pfosten das 4:0. Damit war der Torhunger und das Spiel aus gegnerische Gehäuse aber noch nicht vorbei. Luca Jungfermann setzte in der 62. Minute per Nachschuss noch einen drauf und markierte das 5:0.

Dann jedoch ließen sich die Altenberger im Gefühl des sicheren Sieges zu einem Gegentreffer verleiten. „25 Meter vor unserem Tor können die sich den Ball hin und her schieben. Da haben wir komplett nicht verteidigt“, grantelte Rodine über den Anschlusstreffer von Lukas Pfeifer zum 1:5.

Ob ihn das 6:1 in der 80. Minute wieder versöhnt hat, sagte Rodine nicht. Chris Hölker schoss es, als er sich im Eins-gegen-eins nach einer Flanke von Malte Greshake im Strafraum durchsetzen konnte.

TuS Altenberge: Winter – GAusling, Wiechert (80. Langer), Merker, Risau (65. Wilpsbäumer) – Haliti, Schlatt – Greshake, Hagedorn (60. Adler), Hölker (80. Vogt) – Jungfermann.

Tore: 0:1 Jungfermann (7.), 0:2 Hagedorn (22.), 0:3 Jungfermann (45.), 0:4 Gausling (55.), 0:5 Jungfermann (62.), 1:5 Pfeifer (69.), 1:6 Hölker (80.).