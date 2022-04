Ein Hattrick-Wochenende

Es bleibt spannend in der Bezirksliga 6 der Frauen. Sowohl die SpVgg Langenhorst/Welbergen als auch der Tabellenzweite Turo Darfeld haben ihre Spiele gewonnen und thronen weiter punktgleich an der Spitze. Allerdings hat Langenhorst eine Partie weniger auf dem Buckel und könnte sich daher etwas absetzen

Es bleibt spannend in der Bezirksliga 6 der Frauen. Sowohl die SpVgg Langenhorst/Welbergen als auch der Tabellenzweite Turo Darfeld haben ihre Spiele gewonnen und thronen weiter punktgleich an der Spitze. Allerdings hat Langenhorst eine Partie weniger auf dem Buckel und könnte sich daher etwas absetzen.

SG Horstmar/Leer - Westfalia Hopsten 2:0 (0:0)

Es hat gedauert, bis die Elf von Trainer Stefan Schwarthoff diese drei Punkte im Spiel gegen Hopsten endlich im Sack hatte. Erst in der 88. und 92. Minute machten Anna Isfort und Maike Kreimer den Sieg perfekt. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen“, erläuterte der Coach, dass sich das Meiste zwischen den beiden Strafräumen zugetragen habe. „Es war ständig ein Fuß oder ein Kopf dazwischen“, hatte die SG durch Mona Nefigmann und andere Torchancen, „aber der Ball wollte nicht rein.“

Auf der anderen Seite stand die Defensive der SG gut, sodass es bis zur 88. Minute andauerte, ehe Isfort nach im Nachschuss das 1:0 markierte. Maike Kreimer (90. + 2) legte nach Pass von Sandra Thiemann in der Nachspielzeit noch einen nach.

U. Wessum II - SpVgg Langenhorst/W. 0:4 (0:3)

Drei Treffer erzielte Corinna Rüschoff in Wessum auf „einem schwer zu bespielenden Acker“, wie Marc Bethge sich ausdrückte, und das in einer Halbzeit, die fast 50 Minuten andauerte. „Wegen vieler Fouls war das Spiel dauernd unterbrochen. Unsere Gegenspielerinnen lagen ständig am Boden“, erklärte Bethge. Zudem sei in der ersten Viertelstunde gar nicht richtig Fußball gespielt worden. „Unser 3:0 zur Pause war ein Witz“, meinte der Coach, das auch Langenhorst mit dem Untergrund nicht gut zurecht gekommen sei. Rüschoff markierte Treffer Nummer eins in der 35. Minute nach einem Freistoß von Nele Brinkschmidt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf sie ebenfalls noch zweimal. Wenke Löcker schoss das 4:0 direkt nach Pause (49.), anschließend wurde die Partie von der SpVgg verwaltet.

BSV Brochterbeck - TuS Altenberge 0:3 (0:2)

„Das Spiel lief durchaus nicht so, wie es der Spielstand aussagt. Wir haben zwischen der 50. und 65. Minute ganz schön Massel gehabt. Brochterbeck hatte sieben Ecken in Folge, aber wir konnten den Ball immer wieder klären“, unterstrich TuS-Trainer Jürgen Albrecht, dass der Sieg seines Teams auch eine gehörige Portion Glück brauchte.

Dabei hatte Sharleen Lüttecke bereits in der siebten Minute nach Zuspiel von Tina Moggia die Führung erzielt. Mit einer direkt verwandelten Ecke legte sie in der 39. Minute nach. In Hälfte zwei folgte die Druckphase der Gastgeberinnen, die jedoch ohne zählbaren Erfolg blieb. Dafür schlugen die Altenbergerinnen in der 70. Minute durch Lüttecke noch einmal zu.

Matellia Metelen - Fortuna Gronau 3:3 (2:0)

Auch in der Begegnung Metelen gegen Gronau gab es eine Dreifach-Torschützin, die allerdings die Früchte ihrer Arbeit nur bedingt ernten konnte. Fabienne Iking traf im Zusammenspiel mit Maike Faber und Eva Althoff in der 17. und 26. Spielminute und schoss ihr Team nach dem Wechsel in der 65. Minute klar mit 3:0 in Front. Doch dann wurde gewechselt, und „die Wechsel haben irgendwie alles durcheinander gebracht“, erläuterte Maike Faber in Vertretung für Trainer Stefan Okon. „Danach lief nichts mehr richtig zusammen, und mit Windunterstützung hat Gronau dann dreimal aus der Distanz getroffen“, so Faber weiter. Und das in der 67., 83. und 86. Minute.

FC Galaxy Steinfurt - GW Steinbeck 1:5 (1:1)

Der FC Galaxy ging durch Ann-Christin Bauland zwar früh in Führung (8.), bekam aber bereits in der 20. Minute den Ausgleich durch Greta Sand eingeschenkt. Am Ende unterlag die Mannschaft von Trainer Hennes Jerzinowski deutlich mit 1:5, hielt aber eine Halbzeit lang ordentlich mit. Andrea Rieke verpasste den Steinfurterinnen in der Schlussphase der Begegnung ab der 73. Minute vier Gegentore in Folge, teilweise im Abstand von nur zwei Minuten. Das 1:2 erzielte sie in der 73., das 1:3 in der 75. Minute, danach traf sie in der 84. und 85. Minute noch einmal doppelt. Galaxy bleibt Tabellenletzter und erster Absteiger.