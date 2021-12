Es grüßt die Verbandsliga

Die erste Mannschaft in der Oberliga, die zweite bald in der Verbandsliga? Es sieht ganz danach aus, denn das TT-Team um Kapitän Maik Hagmann ist einsamer Spitzenreiter der Landesliga.

Für Tim Beuing ist es eine immense Erleichterung, in der zweiten Mannschaft zu spielen. Der Vater von zwei kleinen Kindern muss nicht mehr die weiten Fahrten, die Spieltag für Spieltag anstehen, auf sich nehmen. Die Gegner wohnen jetzt „um die Ecke“ in Rheine, Metelen, Münster, Stadtlohn oder Laggenbeck. „Tim genießt es, der Aufwand, in der Zweiten zu spielen, ist wesentlich geringer“, sagt sein Bruder Sascha. Dafür ist der Ertrag, den Tim Beuing und seine Mitspieler mit der Zweiten einfahren, umso größer. Aktuell ist das Team von Kapitän Maik Hagmann in der Landesliga mit 18:0 Punkten (81:27 Spiele) Tabellenführer und Favorit Nummer eins auf den Aufstieg in die Verbandsliga.