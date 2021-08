Es muss einiges besser werden beim TuS

Der der eher mäßigen Vorstellung bei Vorwärts Wettringen empfängt der TuS Altenberge am Sonntag auf eigenem Platz den TuS Wiescherhöfen und will einiges besser machen.

Der TuS Wiescherhöfen hat vor fast einem Monat, am 27. September, sein letztes Punktspiel ausgetragen. Das war seinerzeit ein 2:5 gegen den damaligen Tabellenführer SV Dorsten-Hardt. Die Begegnungen gegen Borken (abgesagt), Bockum-Hövel und Heiden wurden danach verschoben. Der letzte Sieg der Mannschaft von Trainer Thorsten Heinze war ein 2:1 gegen Vorwärts Wettringen, gegen das der TuS Altenberge am vergangenen Sonntag mit 0:3 verloren hatte.

Ohne Biss, Plan und irgendwie auch ohne rechte Gegenwehr überließen sich die Altenberger ihrem Schicksal und kassierten verdient eine Schlappe. „Gegen Wettringen waren wir nicht wirklich auf dem Platz, daher erwarte ich gegen Wiescherhöfen auch eine Reaktion“, will Altenberges Trainer André Rodine mehr „Spannung, eine höhere Konzentration, mehr Aggressivität und Körpersprache“ gegen den nächsten Gegner sehen.

Und sicherlich auch mehr Punkte, denn mit drei Zählern ist der TuS Vorletzter der Rangliste und hat bei einem Torverhältnis von 4:12 in Abwehr und Angriff wahrlich noch keine Höchstleistungen vollbracht, vor denen man sich fürchten müsste.

Bestimmte Spieler des Gegners hat Rodine nicht auf dem Zettel, weiß aber nach Rücksprache mit Trainerkollegen, dass Wiescherhöfen in der Regel im System 4-2-3-1 oder 4-1-4-1 spielt. Was ihm indes auch nicht so wichtig erscheint, denn „wir müssen den Fokus jetzt erstmal auf uns legen.“ Siehe oben.

Felix Kemper fehlt gelb-rot-gesperrt, Johannes Wesselmann und Timo Gausling sind verletzt. Jakob Schlatt wäre daher eine Option für die Abwehrkette. „Hat er früher schon gespielt“, hat er das laut Rodine auch drauf.