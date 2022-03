„Frische Birnen“ werden beim TuS Altenberge benötigt

Der TuS Altenberge hat in diesem Kalenderjahr noch nicht gewonnnen. Damit hat sich die Elf aus dem Hügeldorf in tabellarische Schwierigkeiten gebracht. Am Donnerstag geht es zum SV Dorsten-Hardt. Ein Duell mit viel Geschmack steht für den SV Burgsteinfurt auf der Speisekarte“.

Die vielen Nachholspiele sorgen dafür, dass der Landesligist TuS Altenberge gut beschäftigt ist. „Sonntags, donnerstags, sonntags, donnerstags – das ist gerade unser Rhythmus“, erklärt Trainer André Rodine. Am Donnerstag geht es bei dem SV Dorsten-Hardt um Punkte (Anstoß: 20 Uhr, Hermann-Grefer-Sportpark, Dorsten).

„Wir müssen sowohl in der Birne als auch körperlich total frisch sein. Das ist gar nicht so einfach, wenn man gerade erst eine Corona-Infektion hinter sich hat“, weiß Rodine. Trotzdem fordert er das Maximale an Körperspannung: „Jeder Pass, auch die über fünf Meter, muss sitzen. Ballverluste können wir uns gegen Dorsten nämlich nicht erlauben. Das ist eine Truppe mit einem vorzüglichem Umschaltspiel.“

Der zurzeit etwas ausgedünnte Kader der Grün-Weißen wird von Gerome Hillenkötter und Simon Gerdes, die aus der Reserve hochgezogen werden, verstärkt. Eine feste Größe in Rodines Planungen ist Felix Risau. Der Verteidiger liefert konstant ab und hat die Gabe, sich in ein Spiel reinzubeißen – auch wenn es bei ihm mal nicht von Beginn an klappt.

Für den SV Burgsteinfurt steht am Donnerstag in der Bezirksliga das Heimspiel gegen Emsdetten 05 auf dem Programm (Anstoß: 20 Uhr, Volksbankstadion). „Gegen 05 sind das immer rassige Duelle, da ist noch mehr Geschmack drin als in den anderen Derbys. Ich freue mich schon“, sehnt Coach Christoph Klein-Reesink den Anstoß entgegen.

Lars Kormann, Toni Glasing, Jens Hauptmeier, Yannik Grabbe und Gerrit Brinkmann fallen aus. Letzteren hat es am schlimmsten erwischt. Im Einsatz für die B-Liga-Reserve gegen Westfalia Bilk zog sich Brinkmann einen Kreuzbandriss zu.

Viel Lob gibt es seitens des Trainers für Dennis Behn. „Aufgrund der vielen Ausfällen in den vergangenen Wochen musste ich Dennis von einer Position auf die andere rotieren. Rechts hinten, auf der Zehn, ganz vorne oder wo auch immer – er hat stets eine gute Figur gemacht.“

Der SVB veranstaltet gegen Emsdetten 05 und am 10. April beim Heimspiel gegen BW Aasee eine Tombola. Dadurch und durch den Würstchenverkauf soll die Barcelona-Fahrt der A/B- und C-1-Jugend mitfinanziert werden. „Da wäre es umso schöner, wenn noch ein paar mehr Fans als sonst kommen“, wünscht sich Klein-Reesink.