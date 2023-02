Ganz bittere Heimniederlage – K.o. in der 96. Minute

Mega-bitter: In der 95. Minute gleicht der TuS Altenberge gegen den FC Eintracht Rheine II aus. Und im Gegenzug kassiert die Elf aus dem Hügeldorf das entscheidende 1:2. Dabei wäre ein Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt so wichtig gewesen.

Der Start in die Rückrunde hätte für den abstiegsbedrohten Bezirksligisten TuS Altenberge nicht unglücklicher verlaufen können. Gegen Schlusslicht FC Eintracht Rheine verlor die Elf aus dem Hügeldorf am Sonntag mit 1:2. Den Tiefschlag bekam der TuS in der sechsten Minute der Nachspielzeit versetzt, als Oskar Ricken am zweiten Pfosten lauernd traf und so die Niederlage der Grün-Weißen perfekt machte.

Die Altenberger waren um eine spielerische Linie bemüht, taten sich mit den defensiv stehenden und mit vielen langen Bällen arbeitenden Gäste aber erstmal schwer. Viel passierte im ersten Durchgang nicht, weshalb das 0:0 zur Pause durchaus seine Berechtigung hatte.

Im zweiten Abschnitt drehte der TuS spielerisch an der einen oder anderen Stellschraube. „Mit mal kurzen, mit mal langen Läufen haben wir Angebote geschaffen. Damit sind wir auch gut in das letzte Drittel gekommen, wo uns aber die gewisse Dynamik fehlte. Da waren wir für meine Begriffe zu statisch“, resümierte Trainer Dennis Brunsmann.

In der 57. Minute ließ Keeper Jan-Fabian Winter nach einem Freistoß den Ball fallen, was Dominic Brünen dankend annahm – 0:1. „Von 100 solchen Flanken fängt er 99“, sprach Brunsmann von einem Flüchtigkeitsfehler seines ansonsten so verlässlichen Schlussmanns.

Die Spielzeit war schon lange abgelaufen, als die Hausherren das 1:1 und die vermeintliche Punkteteilung beklatschen durften: Nach einer zunächst entschärften Ecke spielte der TuS Niklas Klapproth frei, und der A-Jugendliche egalisierte mit einem feinen Schlenzer (90. + 5). Damit war es aber noch nicht genug gewesen, denn eine Szene stand noch im Drehbuch – und die sah vor, dass die Eintrachtler zum 2:1 und damit zu ihrem zweiten Saisonsieg kommen.

Nächster Gegner der Altenberger ist am kommenden Sonntag mit Westfalia Kinderhaus II eine Mannschaft, die ebenfalls auf einem der fünf Abstiegsplätze gelistet ist.

TuS Altenberge: Winter – F. Risau, Bröker, Kemper, Hammer (80. Voß) – Gausling, Höltje (75. Drees) – Gerdes (88. da Costa), Höker, Klapproth – Wenning-Künne (65. Töller).

Tore: 0:1 Brünen (57.), 1:1 Klapproth (90. + 5), 1:2 Ricken (90. + 6).