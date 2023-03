Grün-Weiß durch und durch

Am Sonntag geht es für den abstiegsbedrohten TuS Altenberge gegen Borussia Münster. Das ist augenblicklich die schwierigste Aufgabe in der Bezirksliga. Kapitän Felix Kemper ist sich dessen bewusst, aber für seinen Stamm- und Herzensverein wird er auch gegen den Tabellenführer alles reinhauen. Bei einem Erfolgserlebnis könnte es eine ganz besondere Belohnung geben.

Bezirksliga: Altenberges Kapitän Felix Kemper glaubt an sein Team

Felix Kemper (r.) ist seit Beginn der Saison Kapitän des TuS Altenberge. Am Sonntag steht seine Elf vor einer großen Herausforderung: dem Duell mit Spitzenreiter Borussia Münster.

Dennis Brunsmann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Altenberge, forderte unlängst: „Wir müssen auch mal Zähler gegen die Teams holen, die in der oberen Region des Klassements stehen.“ Die Chance dazu erhalten die Grün-Weißen am Sonntag, wenn sich kein Geringerer als Spitzenreiter Borussia Münster am „Großen Berg“ vorstellt (Anstoß: 15 Uhr).