Gündogan zieht dem TuS den Zahn

Simon Gerdes (l.) erzielte in der Nachspielzeit das 2:4 aus Sicht der Altenberger. Vor dem dritten Tor der Gäste war es hingegen auch sein Ballverlust.

Der Bezirksligist TuS Altenberge konnte das Heimspiel gegen den TuS Graf Kobbo Tecklenburg nicht nutzen, um ein paar Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Dabei waren die Grün-Weißen gegen die Tecklenburger stets bemüht und gaben selbst nach dem 0:4 nicht auf. Tecklenburgs Nummer Zehn, Tugay Gündogan, machte allerdings mit drei erzielten Toren den Unterschied aus.

Für den ersten Treffer der Gäste war allerdings der ebenfalls stark aufgelegte Till Guttek zuständig, der nach einem Ballverlust der Altenberger aus halblinker Position ins lange Eck vollendete (24.). Sieben Zeigerumdrehungen später war es erneut ein Ballverlust der Gastgeber, den die Tecklenburger eiskalt bestraften. Diesmal wurde Gündogan auf die Reise geschickt, der aus ähnlicher Position mit links das lange Eck anvisierte (31.). Und noch vor der Pause wurde ein dritter Ballverlust ebenso eiskalt bestraft: Guttek holte sich eben jenen Ball von Simon Gerdes, der zu Gündogan durchsteckte – 3:0 (42.).

Doch davon ließen sich die Grün-Weißen nicht allzu sehr beeindrucken und kamen erhobenen Hauptes wieder aus der Kabine heraus. Christian Hölkers Schlenzer landete am Pfosten (53.), wenig später prüften Niklas Klapproth und Thorben Voß den Tecklenburger Schlussmann Lukas Schell. Doch mitten in der Altenberger Drangphase war es erneut Gündogan, der den Gastgebern den K.o.-Schlag verpasste (68.). Mit einer starken Bewegung überwand er seinen Gegenspieler und blieb im Eins-gegen-eins gegen Jan Fabian Winter ganz cool.

Aber selbst danach ließen die Hügeldörfer ihre Köpfe nicht hängen. Und das sollte noch belohnt werden: Einen Eckball von Hölker köpfte Jonas Hammer dann nämlich endlich auch mal ins Tor rein – 1:4 (73.). Hölker selbst drückte wenig später eine Flanke von Gerdes knapp am Kasten vorbei, Maximilian Adlers Abschluss streifte zudem das Lattenkreuz. Erst in der Nachspielzeit gelang Gerdes nach einem Zuspiel von Adler der zweite Treffer (90. + 2).

„Wir konnten es gar nicht so richtig glauben, dass es auf einmal 0:3 stand. Drei individuelle Böcke hat Tecklenburg sofort eiskalt ausgenutzt. Das ist richtig, richtig bitter, zumal die Böcke auch komplett ohne Druck passiert sind“, hätte sich TuS-Coach Dennis Brunsmann gerne mit mindestens einem Pünktchen in die Winterpause verabschiedet. „Eigentlich waren wir sehr präsent in den Zweikämpfen. Mit ein bisschen mehr Glück hätte da auch noch ein 4:4 draus werden können.“ Nun steht der TuS aber mit leeren Händen da und überwintert mit zwölf Punkten auf Platz 14, einem Abstiegsrang.

TuS Altenberge: Winter – Gerdes, Kemper (64. P. Hölker), Leutermann, Voß – Hammer, Höltje – C. Hölker, Adler, Klapproth – Dylka (80. Risau).

Tore: 0:1 Guttek (24.), 0:2, 0:3 und 0:4 Gündogan (31./42./68.), 1:4 Hammer (73.), 2:4 Gerdes (90. + 2).