Im Kellerduell Moral gezeigt

In einer dramatischen Schlussphase rettete der TuS Altenberge einen Punkt in Kinderhaus – am Ende hieß es 3:3.

Drei Mal zurück gekämpft, das Kellerduell beim SC Westfalia Kinderhaus II nicht verloren und eine überragende Einstellung gezeigt: Mit der Leistung seines Teams konnte Dennis Brunsmann, Trainer beim TuS Altenberge, absolut zufrieden sein. In einer lebhaften Partie mit dramatischer Schlussphase retteten die Gäste ein 3:3-Remis (1:1). In der Tabelle der Bezirksliga änderte sich damit für den abstiegsbedrohten TuS wenig, was Brunsmann am Ende positiv bewertete: „Es geht um viel. Wir nehmen jeden Punkt dankbar an.“