Im letzten Heimspiel will der TuS Altenberge das Optimale rausholen

Zwei Mal muss der TuS Altenberge noch ran, dann wird das Kapitel „Landesliga“ geschlossen. Im letzten Heimspiel der Saison 2021/22 gegen Viktoria Heiden möchten die Grün-Weißen unterstreichen, dass sie durchaus über mehr Qualität verfügen, als sie es über Strecken der Saison gezeigt haben. „Wir wollen das Optimale rausholen. Das geht gegen Heiden aber nur, wenn wir mit voller Power gegen den Ball arbeiteten“, setzt Trainer André Rodine Schwerpunkte. Das Hinspiel verlor der TuS mit 1:4. „Da haben wir in der zweiten Halbzeit die Körperlichkeit vermissen lassen. Gegen eine robuste Mannschaft wie Heiden rächt sich das“, weiß Rodine. Für diverse Akteure ist es das letzte Heimspiel auf dem großen Berg. Das gilt unter anderem für die Urgesteine Malte Greshake und Jakob Schlatt, die ihre Laufbahn beenden wollen. Rodine ist sich sicher, dass sich es lohnen wird, am Sonntag ein Ticket für das Spiel gegen die Viktoria zu lösen: „Cooles Wetter ist angesagt, und in den vergangenen Wochen haben wir auch ganz ordentlich gespielt.“ So scheint alles angerichtet zu sein.

-mab-