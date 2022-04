Irres Ende beim Heimspiel des TuS Altenberge

Kreis Steinfurt

Viel Musik war am Wochenende in den Spielen in der Frauenfußball-Bezirksliga drin. In Altenberge sah der FC Matellia Metelen bis weit in die Nachspielzeit wie der sichere Sieger aus, doch dann schlug das Heimteam noch einmal zu. Galaxy-Trainer Hennes Jerzinowski verstand am Sonntag die Welt nicht mehr, und für die SG Horstmar/Leer feierte eine Spielerin ein überragendes Startelfdebüt.

Von Marc Brenzel