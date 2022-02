„JuliA“ ist das neue Konzept

Am „Großen Berg“ tut sich was. Davon wollen auch die U-10-Fußballer des TuS Altenberge um Trainer Lars Eilert (u.r.) profitieren.

Erst die niederländische Coerver-Schule, nun „JuliA“. Beim Fußball-Nachwuchs des TuS Altenberge ist einiges in Bewegung. „JuliA“ steht für „Jugendfußball leben in Altenberge“ und ist ein ganzheitliches Projekt, das über die Grenzen des Vereins und seines Sportparks hinausgeht, heißt es in einem Pressetext des Vereins.

Es ist noch nicht so lange her, dass der Nachwuchsfußball des TuS im Fußballkreis einen extrem guten Ruf besaß. Von der A- bis zu C-Jugend wurde in der Bezirksliga gespielt, der B-Jugend gelang sogar der Sprung in die Landesliga. TuS-Teams gewannen Kreismeisterschaften sowie Kreispokale, und auch der Stützpunkt des DFB profitierte von der Arbeit des Vereins. Die erste Herren-Mannschaft wurde reichlich mit Kräften aus dem eigenen Nachwuchs gefüttert und stieg von der Kreisliga bis in die Landesliga auf – obwohl einige der besten Nachwuchskicker den Verein verließen, um sich „höherklassigen Adressen“ anzuschließen, heißt es im Text weiter.

Vor einigen Jahren ging in der Nachwuchsarbeit des TuS Altenberge etwas der Kompass verloren, aber „JuliA“ hat das Zeug, dies zu ändern und den nächsten positiven Zyklus einzuläuten.

„JuliA“ soll den Jugendfußball im Hügeldorf neu positionieren, Kinder und Jugendliche sportlich motivieren, fordern und fördern, in der Breite und in der Spitze ausbilden, aber auch den Gemeinschaftssinn in Altenberge verbessern und Netzwerke für Kinder und Jugendliche bieten. Unterm Strich steht: Der TuS Altenberge soll wieder ein Aushängeschild für Jugendfußball im Fußballkreis werden. So stellen es sich die Verantwortlichen vor.

„JuliA“ steht auf drei Säulen: dem Trainings- und Spielbetrieb („auf dem Platz“), dem Jugendfußball allgemein („am Platz“), worunter man Dinge wie die Identifikation mit dem Verein, die Trainerausbildung und das Elternmanagement versteht, sowie den Fußball im Umfeld („um den Platz“) – diesbezüglich will der TuS auf KiTas und Schulen zugehen, sich den Bolzplätzen in der Gemeinde widmen, aber auch Sponsoren begeistern.

Denn „JuliA“ geht nicht ohne Investitionen.

Ohnehin steht auch der Verein vor der Herausforderung, das traditionelle Vereinskonzept zu überdenken. Ein Thema ist hier die Entlohnung der Trainer und die Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen. Gemessen an dem, was Jugendtrainer heute leisten müssen, sind diese krass unterbezahlt. Weshalb es zusehends schwieriger wird, Schüler und Studenten für diesen „Job“ zu gewinnen. Gleichzeitig hat die Bereitschaft zur Ehrenamtlichkeit nachgelassen. Die Vereine müssen der Tatsache Rechnung tragen, dass sie häufig wie Dienstleistungsbetriebe betrachtet werden.

Die Idee zu „JuliA“ stammt maßgeblich vom Altenberger Unternehmer und Altherrenspieler Daniel Hemker. Zur Projektgruppe gehören des Weiteren die Jugendtrainer Ernst Sybon und Lars Eilert, Erwin Hammer, Jugendobmann Stefan Klapproth und Fußball-Geschäftsführer Johannes Hölker.

„JuliA“ wird von der Kreissparkasse im Rahmen ihrer Co-Fundingaktion „Heimatpower“ (www.heimatpower.de) unterstützt. Alle Spenden von mindestens fünf Euro werden bis zu einem Betrag von maximal 50 Euro verdoppelt. Pro Person/Nutzer ist nur eine Spende möglich. Mit den eingegangenen Spenden sollen unter anderem Tore und Bälle für die zehn Kindertagesstätten in Altenberge finanziert werden.