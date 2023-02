„Junge Wilde“ mucken auf

Der ZRFV Altenberge hatte am Wochenende zu seinem großen Hallenturnier eingeladen. Zahlreiche interessante Prüfungen standen auf dem Programm. Höhepunkt war das S-Springen am Samstag, das es richtig in sich hatte.

Die Entscheidung im S-Springen beim großen Hallenspringturnier des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Altenberge war eine Entscheidung der „jungen Wilden“. Nach einer packenden Siegerrunde führte Markus Terhechte aus Gescher am Ende das Feld an.

Der 16-jährige Max Merschformann aus Osterwick eröffnete die Siegerrunde, in der das zu platzierende Viertel des ersten Durchgangs gegen die Uhr den Gewinner ermitteln sollte. Mit seinem altbewährten „Stroller“ gelang ihm eine fehlerfreie Runde, die nun als Richtwert für die Konkurrenz diente. Ebenfalls schnell unterwegs war anschließend der Ochtruper Hendirk Zurich, jedoch fiel eine Stange, sodass ihm sein Zeitvorsprung von über einer Sekunde nichts nutzte.

Markus Terhechte stellte als nächster die Zeit von Merschfomann auf den Prüfstand. Und tatsächlich war der 23-Jährige Reiter drei Zehntelsekunden schneller unterwegs. Da er ebenfalls fehlerfrei blieb, schob er sich zunächst an die Spitze.

Doch Max Merschformann hatte mit seinem zweiten Pferd Dorotheenthal’s Classica noch ein weiteres Eisen im Feuer. Auch hier stand nach dem Ritt die Null im Ergebnis, jedoch reichte die Zeit nicht, um den Führenden Terhechte auf den Silberrang zu verdrängen. So ging die goldene Siegerschleife an Markus Terhechte und seine Stute Queen Jenny – gefolgt von Merschformann auf den Rängen zwei und drei. Erst dahinter reihten sich mit Francisco Brüggen (Coesfeld-Lette), Katharina van Essen (Albachten) und Hendrik Zurich die reitenden Routiniers ein.

Das vorherige M-Springen musste aufgrund hoher Teilnehmerzahlen in zwei Abteilungen gerichtet werden. Mario Maintz aus Laer feierte in der ersten Abteilung einen Doppelsieg gefolgt von Toni Hassmann aus Lienen. Die zweite Abteilung konnte der Grevener Hans-Thorben Rüder für sich entscheiden. Hinter ihm reihte sich Markus Terhechte ein.

Auch am Sonntag wurden zwei M-Springen entschieden. Das Stil-M-Springen entschied Wiebke Sievert aus Schöppingen für sich. Madeline Kutscher aus Riesenbeck und Jennifer Hölscher aus Nienberge reihten sich auf dem Silber- und Bronzerang ein. Im Zwei-Phasen-Springen der Klasse M siegte Maik Tebbe aus Riesenbeck. Jaqueline Hempe aus Nienberge und Laurenz Terbrack (Nottuln) nahmen die Glückwünsche für Rang zwei und drei entgegen.

Die einzige goldene Schleife für den gastgebenden Verein ging auf das Konto von Janina Dües. Sie triumphierte im Sattel von Corsar in einem L-Springen.

Ihr Bruder Kevin Dües war mit seinen jungen Pferden am Freitag erfolgreich. Er verbuchte drei dritte Plätze in der Springpferde-A (Bamaggio und Light’s Flawless) und der Springpferde-L (Light’s Flawless) für sich. Ebenfalls Rang drei in der Springpferde-A ging an Vera Schilling, die Air Force One gesattelt hatte. Grit Schulze-Wierling nahm eine weiße Schleife für Rang drei in Empfang. Sie stellte Calminator in einer Springpferde-L vor.

Nicole Herricks platzierte sich mit ihrem Nachwuchspferd I’m Chocco Gold zwei Mal auf dem Silberrang der Springpferdeprüfungen der Klasse A. In derselben Prüfung stellte Mara Stratmann Light’s Princess vor und platzierte sich auf Rang fünf. Gleich drei gute Platzierungen sammelte Anna Zumrode. Mit den Pferden Coronella, Calua Kind und Corsar landete sie auf den Plätzen zwei, drei und vier in diversen A-Springen.