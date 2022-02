Kreis plant mit zwei 18er-Staffeln

Die Reserve des TuS Altenberge, aktuell in der Kreisliga A3 Münster auf Punktejagd, wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen, in der kommenden Spielzeit in einer 18er Staffel zu kicken.

Jetzt haben die Vereine Planungssicherheit für den Sommer – und darüber hin­aus. Der Fußballausschuss des Fußballkreises Münster hat den Sommer-Fahrplan und die Rahmentermine der nächsten Saison festgelegt. Vor­aussetzung ist natürlich, dass die Corona-Situation keine Umplanung erfordert.

Für besondere Aufmerksamkeit dürfte die einmalige Aufstiegsrunde in der Kreisliga A sorgen. Dabei ermitteln die drei A-Liga-Meister zwei Aufsteiger in die Bezirksliga. Ausgetragen werden die Spiele in Amelsbüren, Everswinkel und bei Borussia Münster.

Ebenfalls wurden die Rahmentermine für die neue Saison festgelegt. Nach aktuellem Stand rechnen die Verantwortlichen im Fußballkreis nicht mehr mit größeren Unterbrechungen wegen der Pandemie.

Die A-Ligisten stehen in der Saison 2022/23 vor einer ganz besonderen Situation. In beiden Ligen ist mit 34 Spieltagen in 18er-Staffeln zu rechnen, um in einem zweiten Schritt wieder in 16er-Staffeln spielen zu können. Diesen Zwischenschritt hat der Kreis bewusst gewählt, um einen Massenabstieg in der aktuellen Saison zu vermeiden. Wahrscheinlich wird es in der kommenden Spielzeit zwei 18er-Staffeln geben, aus denen der jeweilige Meister dann auch direkt aufsteigt. Ob schon in der Saison 2023/24 wieder in zwei 16er-Ligen gespielt werden kann, hängt von der Zahl der Absteiger aus den Bezirksligen ab.

Die Kreisliga B3 geht ab der Rückrunde 2021/22 mit einem Verein weniger ins Rennen. Der Birati Club Münster hat sich aus dem Spielbetrieb mangels Personal zurückgezogen. Sechs Jahre lang war der Verein Teil des Kreises und stieg 2019 in die Kreisliga B auf.