Langenhorst baut die Führung aus

Einen Tag vor dem offiziellen Frühlingsanfang blühte am Sonntag der Aufstiegstraum der Langenhorster und Welbergener Fußballerinnen richtig auf. Die SpVgg gewann ihr Heimspiel gegen Fortuna Gronau ungefährdet mit 4:0, zudem verlor Titelkandidat Nummer zwei Turo Darfeld in Esch mit 1:2.

SpVgg Langenhorst/W. - Fortuna Gronau 4:0 (3:0)

„Wir haben heute ein bisschen gebraucht, um unseren Rhythmus zu finden. Das 1:0 hat uns aber die nötige Sicherheit gegeben, und anschließend war es eine klare Angelegenheit“, kommentierte SpVgg-Trainer Marc Bethge den Erfolg seiner Elf. Francis Brinkschmidt traf nach Foul an Corinna Rüschoff per Elfer zum 1:0 (26.). Rüschoff (32.) und ein Distanzschuss von Wenke Löcker (44.) sorgten für den Halbzeitstand. Das letzte Tor der Partie gelang Clara Homölle im Anschluss an eine nette Kombination (46.).

Matellia Metelen - SG Holtwick 1:2 (1:0)

Wenn die eh schon dünne Personaldecke durch zwei weitere Coronafälle ausgedünnt wird und in der Pause die einzige Torschützin auch noch zur Arbeit muss, dann wird es beim Fußball eng um die drei Punkte. Genau so ist es der Matellia geschehen, die nach dem 1:0 von Franziska Pöpping (10.) auf dieselbe verzichten musste und nach der Halbzeit aus dem letzten Loch pfiff. „Und im Spiel haben sich auch noch drei verletzt, eine bekam einen Ball ins Gesicht, weswegen wir den Krankenwagen rufen mussten“, so Trainer Stefan Okon, dem letztlich die drei Punkte nach den Toren von Vera Hackenfort (75.) und dem Traumtor von Elisabeth Harlake (86.) egal waren.

BSV Brochterbeck - FC Galaxy 3:2 (3:0)

Die Spielerinnen des FC Galaxy hatten in Brochterbeck kaum den Platz betreten, da klingelte es auch schon im Kasten der Torfrau. Lisa Robin hatte in der zweiten Minute mit dem ersten Angriff die Führung für die Gastgeberinnen erzielt. Theresa Elsbecker schraubte diese beinahe direkt nach Wiederanpfiff auf 2:0 hoch, als sie in der vierten Spielminute die Führung ausbaute. Damit nicht genug – die Hintermannschaft des FC Galaxy war offensichtlich hoffnungslos überfordert – schenkte Brochterbeck den Steinfurterinnen auch in der siebten Spielminute noch einen Treffer von Jill Stille ein und ging mit 3:0 in die Pause. Danach kam Galaxy besser ins Spiel, Anna-Lena Bröcking verkürzte auf 1:3 (47.) und markierte in der 72. Minute auf das 2:3.

SG Horstmar/Leer - GW Steinbeck 1:1 (1:1)

Es sei ein Spiel „zum Abhaken“ gewesen, urteilte Trainer Stefan Schwarthoff über das 1:1 gegen Steinbeck. Eine Viertelstunde lang, mit Torchancen durch Anna Isfort und Franzi Blömer, sei sein Team stark aufgetreten und mit dem 1:0 durch Sarah Rodine nach Zuspiel von Isfort (13.) in Führung gegangen, aber dann war‘s vorbei. Lisa Wernke erzielte den Ausgleich (27.), obwohl Michelle Telgmann per Kopf sogar das 2:0 möglich war.

„Steinbeck hat konsequent verteidigt, und uns fehlten die Ideen. Es waren oft viele einfache Fehler zu sehen, und in der zweiten Halbzeit haben wir nichts Zwingendes mehr zustande gebracht“, so der Trainer. Lediglich Imke Kreimer habe noch eine Torchance gehabt.