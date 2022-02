Langenhorst verliert Tabellenspitze

Wind und Wetter machten am Sonntag auch den Bezirksliga-Fußballerinnen der hiesigen Region zu schaffen. Sie hatten ihren ersten Meisterschaftsspieltag nach der Winterpause. Kuriose Ergebnisse kamen dabei nicht zustande, außer dass die SpVgg Lan­genhorst/Welbergen als Spitzenreiter gegen den Elften, die SG Holtwick/Legden, unterlag.

SpVgg Langenhorst/Wel. - Holtwick/Legden 1:2 (1:2)

Langenhorsts Trainer Marc Bethge nahm die Niederlage gelassen zur Kenntnis: „Die haben uns halt den Schneid abgekauft und uns niedergekämpft“, sagte der SVL-Trainer und ergänzte: „So ist das halt manchmal.“ Klara Koers brachte ihre Farben nach einem langen Abstoß der Torfrau mit Windunterstützung in Führung (13.). Nina Wortmann glich nach einer Flanke von rechts in der 24. Minute aus. Noch vor der Pause fiel durch eine direkt verwandelte Ecke von Wortmann das 2:1 (28.) – natürlich ebenfalls mit Hilfe des Windes. In Halbzeit zwei hatten die Langenhorsterinnen zwar ihre Möglichkeiten, den Ausgleich zu markieren, es gelang ihnen jedoch nicht mehr, das Runde ins Eckige zu bekommen.

Fortuna Gronau - TuS Altenberge 2:1 (1:0)

Im Vergleich zu den Vorbereitungsspielen, so meinte TuS-Trainer Jürgen Albrecht, sei die Begegnung gegen Gronau ein schwacher Auftritt seiner Mannschaft gewesen. „Das war Not gegen Elend, und Not hat gewonnen. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden“, berichtete Albrecht. Beatriz Aranjo erzielte nach einem Einwurf, während drei Altenberger Spielerinnen zuschauten statt zu stören, die Führung für die Gastgeberinnen (12. Minute). Sharleen Lüttecke traf in der 35. Minute nur die Latte, sonst wäre der Ausgleich gefallen.

Nach der Pause erhöhte Melanie Rolletschek auf 2:0, als Altenberge sein Spiel ein wenig geöffnet hatte, dabei aber im Mittelfeld den Ball verlor. Zehn Minuten später markierte Shanice Lüttecke nach einer Flanke ihrer Schwester Sharleen den Anschlusstreffer. Isabel Kannenbrock gelang in der 88. Minute das 2:2, dem der Schiedsrichter wegen eines Foulspiels an der Torhüterin jedoch die Anerkennung verweigerte.

SG Horstmar/Leer - BSV Brochterbeck 5:2 (3:1)

Die Partie begann für die Gastgeberinnen zwar nicht nach Maß, aber am Ende sprang ein klarer Sieg heraus. Nadine Thiemann bekam die Kugel in der dritten Minute nach einem Freistoß unglücklich ans Knie – 0:1. Ein Foulelfmeter von Maike Kreimer (23.) und ein Treffer von Sandra Thiemann nach schöner Vorarbeit von Sina Frahling brachten die SG wieder auf die Siegerstraße (28.). Frahling selbst erhöhte nach Zuspiel von Kreimer mit der Hacke auf 3:1 (30.), sodass sich auch Trainer Stefan Schwarthoff ein wenig entspannen konnte.

In Hälfte zwei markierte Anna Isfort nach einem Freistoß von Sandra Thiemann auf 4:1 (56.), und Meike Kreimer fügte diesem Treffer neun Minuten später nach einem Pressschlag mit der gegnerischen Torfrau das 5:1 hinzu (64.). Das 2:5 (79.) nach einer Ecke wertete Schwarthoff als Schönheitsfehler.

FC Galaxy - Union Wessum II 0:3 (0:1)

Der FC Galaxy kassierte seine zwölfte Niederlage, diesmal mit 0:3 (0:1) gegen die Reserve von Union Wessum. Eine halbe Stunde war gespielt, als Katharina Gerling die Wessumer Führung markierte, der Saskia Witte nach der Pause das 2:0 hinzufügte (58.). Den Schlusspunkt zum 3:0-Erfolg Wessums setzte Dörthe Nienhaus in der 89. Minute.