Müller, Sternberg und die Kochs werden ausgezeichnet

Seit Jahrzehnten stellen sie sich den Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen – jetzt hat Landrat Dr. Martin Sommer 22 Sportlerinnen und Sportler dafür mit dem Deutschen Sportabzeichen in Gold geehrt. In einer Feierstunde im Hotel Stegemann in Saerbeck überreichte Sommer im Beisein des Präsidenten des Kreissportbundes (KSB) Max Gehrke und des KSB-Vorstandsvorsitzenden Stefan Kipp die Urkunden und kleine Präsente – unter anderem an Peter Paulsen aus Saerbeck, der zum 60. Mal das Sportabzeichen ablegte.

Weiteren 21 Männern und Frauen gratulierte er zur 50., 45., 40., 35., 30. und 25. erfolgreichen Teilnahme. Fünf zu Ehrende konnte Sommer nicht persönlich gratulieren, da diese verhindert waren und nicht an der Verleihung teilnehmen konnten.

Der sportliche Aspekt sei eine Sache beim Sportabzeichen, sagte Sommer in seiner Rede, eine andere seien die Begegnungen mit den Menschen unterschiedlicher Generationen: „Nicht zu schmälern ist der Teamgeist, der entsteht. Obwohl es nicht darum geht, mit einer Mannschaft einen Titel oder eine Meisterschaft zu gewinnen. Das Erreichen des jeweiligen Ziels ist es, was Sie verbindet.“

Erstmalig hat der Landrat auch ehrenamtliche Prüferinnen geehrt, die sich seit vielen Jahren unermüdlich für das Sportabzeichen engagieren und sich für die Abnahme entsprechend qualifiziert haben. Angelika Müller aus Ochtrup, Elisabeth Günnigmann aus Saerbeck und Gabriele Sternberg aus Altenberge stehen seit Jahren für ihre Vereine teilweise mehrmals in der Woche für Abnahmetermine auf dem Sportplatz und in der Sporthalle. Sternberg engagiert sich außerdem als KSB-Vizepräsidentin für das Sportabzeichen.

Ihre Ehrung nicht persönlich entgegennehmen konnten Dieter Nyhues aus Wettringen sowie Karl-Heinz Koch und Gisela Koch aus Steinfurt. Sommer dankte den Dreien herzlich auch stellvertretend für alle Prüferinnen und Prüfern, die Zeiten und Weiten messen oder Übungen beobachten.

Interessierte Sportlerinnen und Sportler erfahren auf der Internetseite des Kreissportbundes, welche Vereine einen Sportabzeichen-Treff anbieten.